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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
20.10.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Almanya büyük bir facia atlattı! İçinde 760 kişi olan tren yandı!

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Almanya büyük bir facia atlattı! İçinde 760 kişi olan tren yandı!

Almanya’nın başkenti Berlin’de facianın eşiğinden dönüldü. İçinde 760 Freiburg taraftarı olan trende halindeyken yangın çıktı. Olayda yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

BUNDESLIGA’nın sekizinci haftasında Union Berlin ile Berlin’de oynanan ve Freiburg’un 2-0 kaybettiği maç sonrası konuk takım taraftarı için özel tren tahsis edildi. 760 kadar taraftar trene bindi. Tren Bellvue İstasyonu’na geldiğinde teknik bir nedenden dolayı vagonda yangın çıktı. Alevler bir anda yükseldi. Bunun üzerine acil fren kolu çekildi. Trendekiler panik şekilde kaçıştı. Her tarafı saran dumandan etkilenmemek için yolcular ceketleri ve kazaklarıyla yüzlerini kapattı. İtfaiye, eyalet ve federal polis ekipleri yangına müdahale etti. Helikopter de havadan destek verdi.

DÖRT KİŞİ YARALANDI
Yangını söndürmek ve çevrede güvenlik önlemleri almak için yaklaşık 200 kişi görev aldı. Dört kişi yaralandı, üçü hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralı ise hastaneye gitmeyi reddetti. Çevrede oturanlar da kapı ve pencerelerini açmamaları konusunda uyarıldı. Tren seferleri saatlerde durduruldu. Polisin eşlik ettiği Freiburg taraftarı yaya olarak Berlin Ana Tren Garı’na kadar yürüdü. Buradan Alman Demiryollarına ait trene bindirilerek Freiburg kentine gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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