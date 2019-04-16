Almanların yarısından fazlası kiracı
Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) yayınladığı veriler, geçen yıl Alman vatandaşlarının yarısından fazlasının kirada oturduğunu ortaya koydu. Bu verilere göre konut sahibi vatandaşların oranı yüzde 47.5 olarak belirlendi. Almanya konut alımında AB ülkeleri arasında son sırada yer alırken, Romanya birliğin en fakir ülkesi olmasına rağmen başı çekti.
ALMANYA’DA düşük faiz sayesinde kolaylaşan finansmana karşın, ev sahibi olma oranının artmaması ve Alman vatandaşların yarıdan fazlasının kira ödemeye devam etmesi dikkati çekti. Ülkede ortalama konut fiyatlarının yıllık kira oranının 30 katından daha yüksek olması, göçmenlerden dolayı talebin arzdan fazla olması, değişen istihdam şartları ve komisyoncuların talep ettiği yüksek ücretler ev sahibi olmayı zorlaştırıyor.
ROMANYA’NIN YÜZDE 96.8’İ EV SAHİBİ
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre de blokun en büyük ekonomisine sahip Almanya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında konut sahiplik oranı en düşük ülke oldu. AB ülkeleri arasında en yüksek ev sahiplik oranı, birliğin en fakir ülkelerinden Romanya’da gerçekleşti. Romanya’da vatandaşların yüzde 96.8’i kendi evinde yaşıyor. Fransa’da vatandaşların konut sahipliğinde oran yüzde 64 ve Norveç’de yüzde 81 oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle