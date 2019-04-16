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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAFLAR: ING IMAGE
16.04.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Almanların yarısından fazlası kiracı

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Almanların yarısından fazlası kiracı

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) yayınladığı veriler, geçen yıl Alman vatandaşlarının yarısından fazlasının kirada oturduğunu ortaya koydu. Bu verilere göre konut sahibi vatandaşların oranı yüzde 47.5 olarak belirlendi. Almanya konut alımında AB ülkeleri arasında son sırada yer alırken, Romanya birliğin en fakir ülkesi olmasına rağmen başı çekti.

ALMANYA’DA düşük faiz sayesinde kolaylaşan finansmana karşın, ev sahibi olma oranının artmaması ve Alman vatandaşların yarıdan fazlasının kira ödemeye devam etmesi dikkati çekti. Ülkede ortalama konut fiyatlarının yıllık kira oranının 30 katından daha yüksek olması, göçmenlerden dolayı talebin arzdan fazla olması, değişen istihdam şartları ve komisyoncuların talep ettiği yüksek ücretler ev sahibi olmayı zorlaştırıyor.

ROMANYA’NIN YÜZDE 96.8’İ EV SAHİBİ
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre de blokun en büyük ekonomisine sahip Almanya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında konut sahiplik oranı en düşük ülke oldu. AB ülkeleri arasında en yüksek ev sahiplik oranı, birliğin en fakir ülkelerinden Romanya’da gerçekleşti. Romanya’da vatandaşların yüzde 96.8’i kendi evinde yaşıyor. Fransa’da vatandaşların konut sahipliğinde oran yüzde 64 ve Norveç’de yüzde 81 oldu.

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