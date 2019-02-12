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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
12.02.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Almanlar Türk meyve ve sebzelerini tercih etti

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Almanlar Türk meyve ve sebzelerini tercih etti

Bu yıl 6-8 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük yaş meyve sebze fuarı, Fruit Logistica’da 92 ülkeden 3 bin 300’ün üzerinde katılımcı yer alırken, fuarda en yoğun ilgiyi gören stantlardan biri Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğininki oldu.

ALMANYA’DA düzenlenen Fruit Logistica Fuarı’nda Türk lezzetlerine yoğun ilgi Türk ihracatçılarının yüzünü güldürdü. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği standında fuar süresince; kiraz, üzüm, narenciye, nar, kestane, incir, domates gibi Ege Bölgesi’nin önde gelen ihraç ürünlerinin tanıtımı ve tadımı yaptırıldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi’nden Almanya’ya 2018 yılında 150 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı yaptıklarını, Almanya’nın en büyük ihraç pazarları olduğunu, Almanya’da mevcut ve potansiyel alıcılarla görüşme imkanı bulduklarını ve yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatçıları için çok önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Almanlar Türk meyve ve sebzelerini tercih etti

İHRACAT HEDEFİMİZ 1 MİLYAR 50 MİLYON DOLAR
Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın hem taze meyve sebze hem de işlenmiş meyve sebze ürünleri için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Uçak, “Avrupa ve diğer pazarlardaki tanıtım faaliyetlerini kesintisiz devam ettireceğiz. 2019 yılı için belirlediğimiz 1 milyar 50 milyon dolarlık hedefe yapacağımız tanıtım çalışmaları sayesinde ulaşacağız. Fuarda ürünlerimize gösterilen ilginin çok yoğun olması sektörümüzü çok mutlu etti” dedi.

ALMANYA ZİRVEDE
Türkiye’nin yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı 2018 yılında yüzde 7’lik artışla 3 milyar 646 milyon dolardan, 3 milyar 891 milyon dolara yükselirken, Rusya 668 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Almanya 433 milyon dolarlık Türk meyve sebze ve mamullerini tercih ederken, Irak 423 milyon dolarlık Türk meyve sebze ve mamulleri ithal etti ve üçüncü sırada yer aldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 2018 yılı ihracatı ise; yüzde 13’lük artışla 739 milyon dolardan, 832 milyon dolara çıktı. Almanya, 150 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri 105 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı oldu. Ege Bölgesi’nden Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı ise 74 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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