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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
29.01.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Almanlar en çok kalp krizinden ölüyor, ikinci sırada kanser var!

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Almanlar en çok kalp krizinden ölüyor, ikinci sırada kanser var!

Almanya’da istatistiklere göre en çok ölüme kalp krizi yol açıyor. İkinci sırada ise her iki kişiden birinde görülen kanser geliyor. Kanserle mücadele için işbirliğine hazırlanan Sağlık Bakanlığı ile Eğitim ve Araştırma Bakanlığı da 10 yıl sürecek araştırmalarda kullanılacak 62 milyon Euro’luk bütçe ayırdı.

KONUYLA ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn “Kanser ile mücadele günümüzde sağlık politikalarımızın en önemli noktası. Tüm ulusal gücümüzle bunun üstesinden gelmemiz gerek. Daha iyi araştırmalar yapmalıyız ki kanseri yenebilelim. Yapılacak araştırmaların sonuçlarını hastalığa karşı kullanmalıyız. Erken teşhisi kolaylaştıracak araştırmalar da yapılmalı” dedi.

Almanlar en çok kalp krizinden ölüyor, ikinci sırada kanser var

ÇARE ARAŞTIRMALARDA
Basın toplantısında yapılacak araştırmaların önemine değinen Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek ise “Kansere ancak araştırmalar yoluyla çare bulabiliriz. Önleyici araştırmalar kanserin teşhisi ve tedavisi için önemli. Benim için önemli olan yapılan araştırmaların hastaların ve yakınlarının isteklerini karşılayacak olması. Önümüzdeki 10 yılda yapılacak araştırmaları, yurttaşlarımızın katılımı ve desteğiyle gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

ALMANYA’DA HER İKİ KİŞİDEN BİRİ
Almanya’da kanser hastalığıyla ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarına göre her iki kişiden biri hayatı boyunca kanserle tanışıyor. 1970’li yıllara göre günümüzde kansere yakalanma oranı iki katına çıktı. Sadece yaşlılar değil, gençler de yakalanabiliyor. Erkekler en çok prostat, akciğer ve bağırsak, kadınlar en çok göğüs, bağırsak ve akciğer kanserine yakalanıyor. Yılda ortalama 165 bin kişi kansere yakalanıyor. Bunlar arasında hiç sigara içmeyen ve çok az alkol alanların oranı da oldukça yüksek. Kansere yol açan faktörler arasında sigara en önemli neden. Yılda ortalama 40 bin kanser vakası erken teşhis sayesinde tedavi edilebiliyor.

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