Alman ve TÃ¼rk golfÃ§Ã¼lerden Ã§ekiÅŸmeli turnuva

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Avrupa
Ali MERCÄ°MEK / MÜNÄ°H
21.06.2019 - 13:15, Son GÃ¼ncelleme:

Alman ve Türk golfçülerden çekiÅŸmeli turnuva

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Alman ve Türk golfçülerden çekiÅŸmeli turnuva

Almanyaâ€™da 1â€™incisi dÃ¼zenlenen Autohaus Nur golf turnuvasÄ±na TÃ¼rkiye ve Almanyaâ€™dan rekor katÄ±lÄ±m oldu. Dereceye girenlere Ã¶dÃ¼llerini veren NurdoÄŸan Ã–zcan, turnuvanÄ±n geleneksel hale getirileceÄŸini sÃ¶yledi.

ALMANYAâ€™nÄ±n MÃ¼nih kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Dachauâ€™da 30 yÄ±ldÄ±r faaliyet gÃ¶steren Autohaus Nur tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen golf turnuvasÄ±na Almanya ve TÃ¼rkiyeâ€™den 100 golfÃ§Ã¼ katÄ±ldÄ±. Eschenried Golf KulÃ¼bÃ¼ sahasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen ve oldukÃ§a Ã§ekiÅŸmeli geÃ§en turnuvada, tÃ¼m kategorilerin ortalamasÄ±nda birinciliÄŸi Simon Hainsworth alÄ±rken, turnuvaya TÃ¼rkiyeâ€™den katÄ±lan Ä°skender Horasan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu.

Alman ve TÃ¼rk golfÃ§Ã¼lerden Ã§ekiÅŸmeli turnuva
TÃ¼m kategorilerin ortalamasÄ±nda birinci olan Simon Hainsworth ve turnuvanÄ±n en genÃ§ yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± 14 yaÅŸÄ±ndaki Nikolai Ä°vanov bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.

EN GENÃ‡ YARIÅžMACI BÃœYÃœK BEÄžENÄ° TOPLADI
TurnuvanÄ±n en genÃ§ yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± olan 14 yaÅŸÄ±ndaki Nikolai Ä°vanov, B Kategorisiâ€™nde birinci olarak bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.
Dereceye girenlere Ã¶dÃ¼llerini veren NurdoÄŸan Ã–zcan, yÃ¼ksek katÄ±lÄ±mdan dolayÄ± herkese teÅŸekkÃ¼r ederek, turnuvanÄ±n geleneksel hale getirileceÄŸini sÃ¶yledi.
Turnuvaya katÄ±lan amatÃ¶r lig TÃ¼rk golfÃ§Ã¼leri, Ä°skender Horasan, ÅžÃ¼krÃ¼ Alibaba, GÃ¼ray DinÃ§er, Osman DemirtaÄŸ, Yavuz EmirzeoÄŸlu, Derya Altun ve Turgay DinÃ§er, kendileri de folf tutkunu olan NurdoÄŸan ve AyÅŸe Ã–zcan Ã§ifti ile hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

Alman ve TÃ¼rk golfÃ§Ã¼lerden Ã§ekiÅŸmeli turnuva
Turnuvada dereceye girenler toplu halde.

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Alman ve TÃ¼rk golfÃ§Ã¼lerden Ã§ekiÅŸmeli turnuva

100 yarÄ±ÅŸmacÄ± arasÄ±nda 13â€™Ã¼ncÃ¼ olan NurdoÄŸan Ã–zcan, Ä°skender Horasan ile turnuva Ã¶ncesinde.

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