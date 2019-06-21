Alman ve TÃ¼rk golfÃ§Ã¼lerden Ã§ekiÅŸmeli turnuva

Alman ve Türk golfçülerden çekiÅŸmeli turnuva
Almanyaâ€™da 1â€™incisi dÃ¼zenlenen Autohaus Nur golf turnuvasÄ±na TÃ¼rkiye ve Almanyaâ€™dan rekor katÄ±lÄ±m oldu. Dereceye girenlere Ã¶dÃ¼llerini veren NurdoÄŸan Ã–zcan, turnuvanÄ±n geleneksel hale getirileceÄŸini sÃ¶yledi.
ALMANYAâ€™nÄ±n MÃ¼nih kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Dachauâ€™da 30 yÄ±ldÄ±r faaliyet gÃ¶steren Autohaus Nur tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen golf turnuvasÄ±na Almanya ve TÃ¼rkiyeâ€™den 100 golfÃ§Ã¼ katÄ±ldÄ±. Eschenried Golf KulÃ¼bÃ¼ sahasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen ve oldukÃ§a Ã§ekiÅŸmeli geÃ§en turnuvada, tÃ¼m kategorilerin ortalamasÄ±nda birinciliÄŸi Simon Hainsworth alÄ±rken, turnuvaya TÃ¼rkiyeâ€™den katÄ±lan Ä°skender Horasan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu.
TÃ¼m kategorilerin ortalamasÄ±nda birinci olan Simon Hainsworth ve turnuvanÄ±n en genÃ§ yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± 14 yaÅŸÄ±ndaki Nikolai Ä°vanov bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.
EN GENÃ‡ YARIÅžMACI BÃœYÃœK BEÄžENÄ° TOPLADI
TurnuvanÄ±n en genÃ§ yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± olan 14 yaÅŸÄ±ndaki Nikolai Ä°vanov, B Kategorisiâ€™nde birinci olarak bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.
Dereceye girenlere Ã¶dÃ¼llerini veren NurdoÄŸan Ã–zcan, yÃ¼ksek katÄ±lÄ±mdan dolayÄ± herkese teÅŸekkÃ¼r ederek, turnuvanÄ±n geleneksel hale getirileceÄŸini sÃ¶yledi.
Turnuvaya katÄ±lan amatÃ¶r lig TÃ¼rk golfÃ§Ã¼leri, Ä°skender Horasan, ÅžÃ¼krÃ¼ Alibaba, GÃ¼ray DinÃ§er, Osman DemirtaÄŸ, Yavuz EmirzeoÄŸlu, Derya Altun ve Turgay DinÃ§er, kendileri de folf tutkunu olan NurdoÄŸan ve AyÅŸe Ã–zcan Ã§ifti ile hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.
Turnuvada dereceye girenler toplu halde.
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100 yarÄ±ÅŸmacÄ± arasÄ±nda 13â€™Ã¼ncÃ¼ olan NurdoÄŸan Ã–zcan, Ä°skender Horasan ile turnuva Ã¶ncesinde.
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