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Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraf: dpa
23.12.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Alman polisi: Son üç yılda 9 terör saldırısı önlendi

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Alman polisi: Son üç yılda 9 terör saldırısı önlendi

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Federal Kriminal Dairesi’nin (BKA) ‘terörizm ve aşırılıkçılık’ bölümüne başkanlık eden Sven Kurenbach, 2016’da Berlin’deki bir Noel pazarına düzenlenen saldırı sonrasında da Almanya’da radikal saldırı girişimleri olduğunu söyledi.

O zamandan bu yana 9 saldırının önlendiğini belirten Kurenbach, Alman polisinin sadece geçen kasım ayında iki terör saldırısına engel olduğunu açıkladı. DW Türkçe’nin haberine göre, Kurenbach, terör örgütü DEAŞ’ın kurucusu Ebubekir el Bağdadi’nin öldürülmesi sonrasında da Almanya’da saldırı tehdidinin arttığını söyledi. Radikal çevrelerde Batı’ya yönelik terör eylemi çağrısının arttığını belirten Kurenbach, “Trend basit suç aletleriyle saldırılara kayıyor. Ülkemizde düzenlenen saldırı planlarında ateşli silahlar gittikçe daha az rol oynuyor” diye konuştu.
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, “Güvenlik makamlarımız günde 24 saat haftada 7 gün mükemmel bir iş çıkartıyorlar. Geçen yıllarda güvenlik makamlarını sürekli bir biçimde güçlendirdik. Şimdi onlara internet ortamında da teröristleri bulup ortaya çıkarmaları ve yakalamaları için gerekli yetkileri vermeliyiz” dedi. Seehofer, polisin internet ortamındaki yetkilerinin artırılmasını savunuyor.
Terörist Anis Amri, 19 Aralık 2016’da gasp ettiği TIR’la Berlin Breitscheid Meydanı’ndaki Noel pazarına saldırı düzenlemiş, 12 kişiyi öldürmüştü.

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