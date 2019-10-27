Alman karakolunda 5 polis, bir Türk’e işkence edip sokağa attı
Almanya’nın Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Duisburg şehrinde polis çıkan kavgada bir Türk’ü saatlerce öldüresiye darp edip baygın halde sokağa bıraktı. Arkadaşları tarafından hastaneye getirilen İrfan Ayaş’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
İRFAN Ayaş’ın iddialarına göre, Duisburg Bruckhausen’de çıkan bir kavgaya müdahale eden polisler Ayaş’ı Duisburg merkez karakoluna götürerek saatlerce darp etti. Beş polis tarafından kelepçeli vaziyette elbiseleri çıkarılarak coplanan, her tarafı darp edilen, kafası yarılan, elmacık kemiği ve kolu kırılarak saatlerce darp edilen Ayaş, cumartesi günü sabah saatlerinde yarı baygın vaziyette sokağa bırakıldı.POLİSİ ŞİDDETİ KINANDI
Tramvay ve otobüsle Bruckhausen’e gelen Ayaş, arkadaşlarınca çağrılan ambulansla Duisburg Hamborn’daki hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Ayaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Duisburg DİTİB Bruckhausen Yıldırım Beyazıt Camii Derneği Başkanı Yaşar Durmuş polisin şiddetini kınadı. Durmuş, “Suçu ne olursa olsun polis karakolunda yapılan bu şiddet ve işkenceyi kınıyor ve protesto ediyoruz. Bütün imkan ve gücümüzle mağdur insanımızın yanında olduğumuzu ve bu insan hakları ihlallerine karşı bedeli ne olursa olsun Anayasal her türlü hukuki, sosyal ve siyasi mücadeleyi vereceğimizi ilan ediyoruz” dedi.
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