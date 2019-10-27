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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
27.10.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Alman karakolunda 5 polis, bir Türk’e işkence edip sokağa attı

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Alman karakolunda 5 polis, bir Türk’e işkence edip sokağa attı

Almanya’nın Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Duisburg şehrinde polis çıkan kavgada bir Türk’ü saatlerce öldüresiye darp edip baygın halde sokağa bıraktı. Arkadaşları tarafından hastaneye getirilen İrfan Ayaş’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İRFAN Ayaş’ın iddialarına göre, Duisburg Bruckhausen’de çıkan bir kavgaya müdahale eden polisler Ayaş’ı Duisburg merkez karakoluna götürerek saatlerce darp etti. Beş polis tarafından kelepçeli vaziyette elbiseleri çıkarılarak coplanan, her tarafı darp edilen, kafası yarılan, elmacık kemiği ve kolu kırılarak saatlerce darp edilen Ayaş, cumartesi günü sabah saatlerinde yarı baygın vaziyette sokağa bırakıldı.

Alman karakolunda 5 polis, bir Türk’e işkence edip sokağa attı
POLİSİ ŞİDDETİ KINANDI
Tramvay ve otobüsle Bruckhausen’e gelen Ayaş, arkadaşlarınca çağrılan ambulansla Duisburg Hamborn’daki hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Ayaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Duisburg DİTİB Bruckhausen Yıldırım Beyazıt Camii Derneği Başkanı Yaşar Durmuş polisin şiddetini kınadı. Durmuş, “Suçu ne olursa olsun polis karakolunda yapılan bu şiddet ve işkenceyi kınıyor ve protesto ediyoruz. Bütün imkan ve gücümüzle mağdur insanımızın yanında olduğumuzu ve bu insan hakları ihlallerine karşı bedeli ne olursa olsun Anayasal her türlü hukuki, sosyal ve siyasi mücadeleyi vereceğimizi ilan ediyoruz” dedi.

Alman karakolunda 5 polis, bir Türk’e işkence edip sokağa attı

 

 

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