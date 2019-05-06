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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
06.05.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Alman dostlarımıza, komşularımıza, mültecilere gönlümüz ve soframız hep açık

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Alman dostlarımıza, komşularımıza, mültecilere gönlümüz ve soframız hep açık

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, ramazan ayı mesajında DİTİB’e ait fiziki şartları uygun hemen her camide iftar programları düzenleneceğini belirterek “Bu sofralarımıza Alman misafirlerimiz, komşularımız ve mülteci kardeşlerimiz, tutan ve tutmayan herkes davetlidir” dedi.

“MÜBAREK üç ayların sonuncusu ve nice manevi güzelliklerin vesilesi olan yeni bir ramazan ayına daha ulaşmış bulunuyoruz. Bizleri bu yıl da, bu mübarek arınma ve yenilenme mevsimine ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd, sevgili Peygamberimize ve ashabına binlerce salat-u selam olsun. Bu mübarek ayın, İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden diliyorum.
Müslümanlar olarak, akıl ve gönül dünyamızı aydınlatan hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’in tekrar tekrar okunduğu, yaşandığı ve İslam’ın rahmetle yoğrulmuş adaletini, bilgi ve hikmetle bütünleşmiş ahlakını bütün insanlığa gösteren Allah Resulü’nün (sav) “İnanarak ve karşılığını yalnız Allah’tan umarak ramazan orucunu tutanların geçmiş günahları bağışlanır” müjdesini verdiği ayların sultanı ramazana kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

RAMAZAN MEVSİMİ
Bu rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi, evlerimize, beldelerimize ve yurtlarımıza misafir olacak, kalpleri Allah ve peygamber sevgisi ile dolu müminlerin arınmasına vesile olacaktır.
Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu bereketli zaman dilimi; dini hayatımızda fevkalade önemli bir yeri olan, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, sevginin, saygının, sabrın ve kardeşliğin daha da güçlendiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği, iman, kulluk, ahlak ve insanlık bilincinin zirveye çıktığı, duygu ve düşüncelerin berraklaştığı, kardeşlerin kucaklaştığı, istikametini kaybeden biçarelerin Kur’an ile yeniden buluşarak müttakilerden olmaya ve iki cihan saadetini yakalamaya gayret ettiği mübarek bir aydır.

ÖZDEKİ İYİYE KAVUŞMA ÇABASI
“Nefislerin terbiye edildiği, zekât, sadaka ve iftar sofralarıyla yoksulların doyurulup gözetildiği, zikir, dua ve niyazlarla ibadetin neşe ve coşkusunun bütün topluma yayıldığı, sevap ve mükâfatın arttığı, af ve mağfiretin çokça ihsan edildiği ve özdeki iyiye kavuşma çabalarının zirveye ulaştığı bu mübarek ayı; bu yıl da DİTİB Genel Merkez ve bağlı derneklerimizle birlikte çeşitli etkinliklerle değerlendirmenin gayreti içinde olacağız. Günlük 800-1000 kişiye iftar yemeği verilmesi planlanan genel merkezimiz başta olmak üzere pekçok camimizde iftar sofraları kurulacak, bu iftar sofralarımızı Alman misafirlerimize, komşularımıza ve Almanya’ya mülteci olarak sığınan kardeşlerimize de açarak paylaşmanın coşkusunu yaşayacağız. Bununla beraber bütün camilerimizde irşat programları, mukabele okumaları ve Kadir gecesi özel programları düzenleyerek bu mübarek iklimin her anından nasiplenmenin gayreti içerisinde olacağız.”

EMANETLERİ YERİNE ULAŞTIRMA GAYRETİ
“Ayrıca DİTİB olarak, siz kardeşlerimizin bizlere emanet ettiği fitre ve zekâtlarla, özellikle fikri ve kültürel yönden donanımlı, bilimsel düşünce yapısına sahip başarılı gençlerimize burs imkânı sunarak, onların yetişmesine maddi ve manevi katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bunun yanında muhtaç kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu yılda ‘Gönül Yapma’ hareketine öncülük ederek emanetlerinizi ümmetin emanetlerine ulaştırma yolunda çaba göstereceğiz.
Bu itibarla, peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) buyurduğu gibi “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş” olan ramazanın gönüllerimize huzur, iftar sofralarımıza bereket ve kulluğumuza güzellikler getirmesini temenni ediyor; başta Almanya’da yaşayan Müslümanlar olmak üzere bütün İslam âleminin birlik beraberliğine ve yeryüzünde iyiliğin hakim kılınmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.”

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