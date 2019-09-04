Alkollü geldiği duruşmada ağzı açık uyudu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlkollü geldiği duruşmada ağzı açık uyudu
GeriAvrupa Alkollü geldiği duruşmada ağzı açık uyudu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Bild
04.09.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Alkollü geldiği duruşmada ağzı açık uyudu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alkollü geldiği duruşmada ağzı açık uyudu

Almanya’da gasp ve soygun suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 37 yaşındaki sanık, alkollü geldiği duruşma sırasında “Cuma gününden beri diskoda aralıksız eğlendim. Kokain almadım sadece alkol içtim” diyerek kafası arkaya düşüp ağzı açık uyumaya başladı. Hakim duruşmayı sonlandırdı.

ALMANYA’nın Saarbrücken kentinde Alman vatandaşı 37 yaşındaki Khalid I. isimli sanık, suç ortağıyla birlikte gasp ve soygun suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Bild’in haberine göre adliye girişinde kontrol edilen sanığın üzerinden bıçak ve iğne çıktı. Kontrol sırasında alkollü olduğu da fark edilen sanık, buna rağmen duruşma salonuna girdi. Duruşma başladıktan bir süre sonra sanık uyumaya başladı. Kafası arkaya düşen ve ağzı açık şekilde uyuyan sanığı Mahkeme Başkanı Bernd Weber fark etti. Sanığa ‘İyi uyumadınız mı’ diye sordu. Sanık “Cuma gününe kadar klinikteydim. Cuma gününden beri de aralıksız eğlendim. Diskodaydım. Ama kokain almadım sadece alkol içtim” cevabını verdi. Sanğın duruşmayı takip edebilecek durumda olmadığına karar veren hakim, savcının ve savunma avukatının görüşünü aldıktan sonra duruşmayı sonlandırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Alkollü geldiği duruşmada ağzı açık uyudu
Federal Meclis 70 yaşında: 4 bin 215 oturum, 64 bin 78 yasa
İki cinayet için iki kez ağırlaştırılmış müebbetten yargılanacak
100 gündür hükümet kurulamıyor: Yine Kral’a gidecekler