Alkollü geldiği duruşmada ağzı açık uyudu
Almanya’da gasp ve soygun suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 37 yaşındaki sanık, alkollü geldiği duruşma sırasında “Cuma gününden beri diskoda aralıksız eğlendim. Kokain almadım sadece alkol içtim” diyerek kafası arkaya düşüp ağzı açık uyumaya başladı. Hakim duruşmayı sonlandırdı.
ALMANYA’nın Saarbrücken kentinde Alman vatandaşı 37 yaşındaki Khalid I. isimli sanık, suç ortağıyla birlikte gasp ve soygun suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Bild’in haberine göre adliye girişinde kontrol edilen sanığın üzerinden bıçak ve iğne çıktı. Kontrol sırasında alkollü olduğu da fark edilen sanık, buna rağmen duruşma salonuna girdi. Duruşma başladıktan bir süre sonra sanık uyumaya başladı. Kafası arkaya düşen ve ağzı açık şekilde uyuyan sanığı Mahkeme Başkanı Bernd Weber fark etti. Sanığa ‘İyi uyumadınız mı’ diye sordu. Sanık “Cuma gününe kadar klinikteydim. Cuma gününden beri de aralıksız eğlendim. Diskodaydım. Ama kokain almadım sadece alkol içtim” cevabını verdi. Sanğın duruşmayı takip edebilecek durumda olmadığına karar veren hakim, savcının ve savunma avukatının görüşünü aldıktan sonra duruşmayı sonlandırdı.
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