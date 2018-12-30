Ali Erbaş Avrupalı Müslümanlarla buluşacak
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği işbirliğiyle 2-4 Ocak 2019 tarihleri arasında II. Avrupa Müslümanları Buluşması düzenlenecek.
ALMANYA’NIN Köln şehrinde Diyanet İşleri Başkanlığının, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliği ile gerçekleştireceği buluşma, Avrupa Müslüman dini kurum temsilcilerini bir araya getirecek. 18 ülkeden 80 temsilcinin katılmasının beklendiği toplantının Avrupa’daki dini kurumlar arasında işbirliğine, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasına, din hizmetlerinin ve din eğitiminin sağlıklı bir şekilde sunulmasına, karşılaşılan çağdaş sorunların çözümüne, bölgede barış ve huzur ortamının geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılımıyla düzenlecenek toplantıda oturumlar halinde ‘Avrupa’da Müslümanların Geleceği: Fırsatlar ve Zorluklar’, ‘Avrupa’daki İslami Kurumların Yapısal Sorunları ve Hukuki Süreçler’, ‘Dini Referanslı Ayrılıkçı Hareketlerin Müslümanlara Olumsuz Etkileri’, ‘Muhacirler ve Yeni Neslin Müslüman Kimlik İnşaası: İslam Din Eğitimi’ ve ‘Avrupa Medyasında Olumsuz İslam Algısına Yönelik Stratejiler’ konuları ele alınacak. Açılış oturumunun Diyanet TV tarafından canlı verileceği toplantı, 4 Ocak 2019 Cuma günü sonuç bildirgesinin okunmasının ardından sona erecek.
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