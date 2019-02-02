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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI / Fotoğraf: Facebook
02.02.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

AfD’yi kurduğuna bin pişman

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AfD’yi kurduğuna bin pişman

Almanya’da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) her geçen gün daha da radikalleşerek gücünü artırırken, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) da partinin peşine düştü.

AfD’yi kurduğuna bin pişmanBfV’nin ilk etapta AfD bünyesindeki sağ milliyetçi ‘Kanat’ (Flügel) ile partinin gençlik teşkilatı ‘Genç Alternatifler’i ‘yakın takibe’ alması kesinleşti.
İşte Almanya’da sağ popülist, İslam, sığınmacı ve yabancı düşmanı politikayla gücününü her geçen gün artıran AfD’nin tümden izlenip izlenmemesi tartışmaları ülkenin gündemine son dönemlerde iyice yerleşti.
AfD ile ilgili tartışmalar yoğunlaşırken, son dönemlerde sesi pek çıkmayan partinin kurucularından Bernd Lucke, haftalık ‘Die Zeit’ gazetesine verdiği demecinde, böyle bir partiyi kurduklarına bin pişman olduğunu söyledi.
Mikro ekonomi profesörü olan Bernd Lucke, başta Merkel hükümeti olmak üzere Avrupa Birliği’nin (AB) ‘Euro krizi’ dönemindeki politikalarına karşı 2013 yılı başlarında ‘Seçim Hareketi’ni hayata geçirdi.
14 Nisan 2013 tarihinde de ‘Seçim Hareketi’, sözde ‘liberal muhafazakar politika’ hedefiyle AfD adıyla politik sahnelere çıktı.
Bernd Lucke, Frauke Petry ve Konrad Adam üçlüsü eş başkan seçildi.
Ancak baştan itibaren AfD, Euro’nun ortak para birimi olarak hayata geçirilmesinin ‘tarihi bir hata’ olduğu görüşünü savundu.
Almanya’nın Euro’yu ve Euro Bölgesini terk etmesini de.
Tabii daha baştan itibaren sığınmacı, yabancılar ve İslam politikasını ön plana çıkararak oy avcılığı yapmayı da ihmal etmedi AfD.
Parti kurucularından Bern Lucke, 2014 yılında yapılan seçimlerde AfD milletvekili olarak Avrupa Parlamentosu’na girdi.
Ancak aradan çok zaman geçmeden partinin eş başkanı Frauke Petry ile ciddi görüş ayrılığı yaşanmaya başladı.
AfD’nin aşırı sağa kaymasından tedirginlik duymaya başlayan Bernd Lucke, 2015 yılında partiyi terk etti.
“Ben AfD’de liberal muhafazakar politikanın yapılamayacağını anladım. O yüzden de partiyi terk ettim” dedi.
Kısa bir süre sonra da AfD’yi terk edenlerle birlikte ‘Kalkınma ve Atılım Birliği’ (ALFA) adı altında yeni bir parti kurdu.
Sonra da partinin adı ‘Liberal Muhafazakar Reformcular’ (LKR) olarak değiştirildi.
Bernd Lucke, “İslam genelde devlet düşmanı bir dindir. İslam’ın Almanya’da işi de yok yeri de” diyen Frauke Petry’yi ‘apaçık İslam düşmanlığı yapmak ve Müslümanları dışlamakla’ suçladı.
Lucke ile birlikte AfD’yi terk eden Avrupa Parlamentosu milletvekili ve Alman Sanayi ve Ticaret Odalarının (BDI) eski Başkanı Olaf Henkel de, “Kurucuları arasında yer aldığım bir partinin ırkçı bir parti haline gelmesinden utanç duyuyorum” dedi.
Henkel, daha sonraki dönemlerde, “Biz sağdan gelen tehlikeyi küçümsedik” diyerek özeleştirilerde bulundu.
Hatta AfD’yi “Hafif NPD” olarak olarak niteledi.
AfD’nin aşırı sağcı Almanya Nasyonal Demokrat Parti’den, yani NPD’den bir farkı olmadığını bile söyledi.
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İşte 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine LKR’nin lider adayı olarak katılacağını resmen ilan eden Bernd Lucke, bir dönem kurucuları arasında yer aldığı AfD’yi yerden yere vurdu.
Bernd Lucke, “AfD bünyesindeki bazı kişilerin ve örgütlerin anayasaya sadakatları konusunda ciddi şüphelerim var. Olası felaketlere yol açmalarının engellenmesi için Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın AfD’nin bir bölümünü izlemesinden yanayım” diyor.
Tabii başlangıçtaki hedeflerden çok uzaklaşıp yabancı, sığınmacı, İslam düşmanı bir politikayla ov avcılığı yapan böyle bir partiyi kurmaktan pişmanlık duyduğunu da söylüyor.
Haftalık ‘Die Zeit’ gazetesinin “AfD’yi bugün kurar mıydınız?” sorusuna, “Kesinlikle hayır. AfD bambaşka bir parti oldu. Benim kurduğum AfD değil bugünkü AfD. Kurmayacağım, desteklemek istemeyeceğim ve oy vermeyeceğim bir parti haline geldi. AfD, yabancı düşmanı, İslam düşmanı aşırı Alman milliyetçi bir parti haline geldi” yanıtını veriyor.
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Hiç şüphesiz 2017 yılında yapılan genel seçimlerde AfD milletvekili olarak Federal Meclise giren ve seçimlerin hemen ardından partiden istifa ettikten sonra ‘Blaue Partei’ (Mavi Pati) adı altında yeni bir parti kurup başına geçen Frauke Petry de Bernd Lucke gibi düşünmektedir.
Yani herhalde Petry de bin pişmandır böyle bir partinin kurucuları arasında yer almaktan.

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