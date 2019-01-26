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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: Reuters
26.01.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

AfD’yi davet etmediler! Anmalara katılamayacaklar

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AfD’yi davet etmediler! Anmalara katılamayacaklar

Thüringen hükümeti ve eyalet milletvekilleri, Mittelbau-Dora ve Buchenwald toplama kamplarında nazi kurbanlarını andı. Anmaya davet edilmeyen AfD, kendilerine ayrımcılık yapıldığını iddia etti. Buchenwald ve Mittelbau-Dora Anma Yeri Vakfı, AfD’lileri neden davet etmediklerini ve etmeyeceklerini açıkladı.

ALMANYA’da Naziler tarafından kurulan ve İkinci Dünya Savaşı’nın ardından anma yerleri olarak faaliyet gösteren Mittelbau-Dora ve Buchenwald toplama kamplarında yapılan anma etkinliklerine aşırı sağcı AfD üyeleri davet edilmedi. Yetkililer, AfD‘lilerin itirazlarına rağmen kararlarının arkasında durdu.
Thüringen eyalet hükümetinin üyeleri ve eyalet meclisi milletvekillerinden oluşan bir grup cuma günü Buchenwald Anma Yeri’nde çelenk bırakarak, dönemin kurbanlarını andı. Etkinliğe kendi partisinden kimsenin davet edilmemesini anlayamadığını ifade eden AfD Thüringen Meclis Grubu’ndan Stefan Möller, bu tutumun kendilerine karşı bir dışlama olduğunu söyledi. Möller, kendi grubu için kurbanları anma konusunun çok önemli olduğuna dikkati çekti.

AfD’yi davet etmediler Anmalara katılamayacaklar

ÖRNEK OLARAK HÖCKE’Yİ GÖSTERDİLER
Buchenwald ve Mittelbau-Dora Anma Yeri Vakfı’dan yapılan açıklamada, “AfD’liler, partilerinde var olan, anti demokratik, insan hakları karşıtı ve tarihi gerçekleri yanıltıcı çizgiyi inandırıcı bir şekilde reddetmediği sürece, nasyonal sosyalistlerin kurbanları anısına düzenlenen etkinliklere davet edilmeyecekler” denildi.
Buchenwald Anma Yer Vakfı Başkanı Volkhard Knigge, AfD’li vekillerin davet edilmemesine gerekçe olarak, bu partinin Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Bjorn Höcke’nin, 2017’de Dresden’de yaptığı konuşmayı gösterdi.
Hocke bu konuşmasında, nasyonal sosyalistlerin işlediği suçlarla ilgili anma politikasında “180 derecelik bir dönüş” talep etmişti. Knigge, AfD’lilerin dünya görüşünde, insan onurunun dokunulmazlığı değil başkalarını aşağılama ve dışlamanın ön plana çıktığını dile getirdi. Volkhard Knigge ayrıca, AfD’nin Almanya için ön gördüğü idealin çoğulcu demokrasi değil, homojen bir halk olduğunu ifade etti.

 

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