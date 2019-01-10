AfD’siz yeni yıl resepsiyonu
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Bellevue Sarayı’nda başbakan, bakanlar, eyalet başbakanları, siyasi parti başkanları ve Türklerin de aralarında bulunduğu toplumun ileri gelenleri için yeni yıl resepsiyonu verdi. Aşırı sağcı AfD, bu yıl da resepsiyona katılmadı.
ALMANYA’da Başbakan Angela Merkel, bakanlar, eyalet başbakanları, siyasi parti başkanları, toplumun ileri gelenleri ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de verdiği yeni yıl resepsiyonunda buluştu. Yaklaşık 2.5 saat süren resepsiyonda ilginç sahneler yaşandı. Özverili çalışmalarıyla topluma katkı yapan davetliler, Cumhurbaşkanı Steinmeier’e ilginç hediyeler verirken 2015’te yaşanan mülteci akınında Suriye’den Almanya’ya gelen ve mülteci gençlere futbol antrenörlüğü yapan Awad, üzerinde Cumhurbaşkanı Steinmeier yazılı bir forma hediye etti.
MÜLTECİ BABALARA YEMEK PİŞİRTİYOR
Davetliler arasında Düsseldorf’ta mülteci babalara yemek kursları, dağ gezileri ve seminerler veren Ataman Yıldırım da vardı. Şimdiye kadar hep mülteci kadınlara yönelik projeler yapıldığını söyleyen Yıldırım, ilk kez kendisinin mülteci erkekler için projeler geliştirdiğini söyledi. Davetliler arasında Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu ve Almanya Müslümanları Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Erol Pürlü de vardı. Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ile bir süre sohbet etti.
AfD YİNE YOKTU
Cumhurbaşkanının yılbaşı resepsiyonu davetine Federal Meclis’te temsil edilen Hıristiyan Demokrat Birlik, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller, Sol Parti ve FDP genel başkanları katılırken, aşırı sağcı AfD bu yıl da davette yer almadı.
Cumhurbaşkanı, Başbakan Merkel ve kabinesinin yeni yıllarını kutladı. Resepsiyonda oldukça neşeli görünen Başbakan Merkel resepsiyonun ardından 4 yıl aradan sonra ilk kez Yunanistan’ı ziyaret etmek ve Başbakan Çipras ile görüşmek üzere iki günlüğüne Atina’ya uçtu.
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