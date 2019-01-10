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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
10.01.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

AfD’siz yeni yıl resepsiyonu

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AfD’siz yeni yıl resepsiyonu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Bellevue Sarayı’nda başbakan, bakanlar, eyalet başbakanları, siyasi parti başkanları ve Türklerin de aralarında bulunduğu toplumun ileri gelenleri için yeni yıl resepsiyonu verdi. Aşırı sağcı AfD, bu yıl da resepsiyona katılmadı.

ALMANYA’da Başbakan Angela Merkel, bakanlar, eyalet başbakanları, siyasi parti başkanları, toplumun ileri gelenleri ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de verdiği yeni yıl resepsiyonunda buluştu. Yaklaşık 2.5 saat süren resepsiyonda ilginç sahneler yaşandı. Özverili çalışmalarıyla topluma katkı yapan davetliler, Cumhurbaşkanı Steinmeier’e ilginç hediyeler verirken 2015’te yaşanan mülteci akınında Suriye’den Almanya’ya gelen ve mülteci gençlere futbol antrenörlüğü yapan Awad, üzerinde Cumhurbaşkanı Steinmeier yazılı bir forma hediye etti.

AfD’siz yeni yıl resepsiyonu

MÜLTECİ BABALARA YEMEK PİŞİRTİYOR
Davetliler arasında Düsseldorf’ta mülteci babalara yemek kursları, dağ gezileri ve seminerler veren Ataman Yıldırım da vardı. Şimdiye kadar hep mülteci kadınlara yönelik projeler yapıldığını söyleyen Yıldırım, ilk kez kendisinin mülteci erkekler için projeler geliştirdiğini söyledi. Davetliler arasında Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu ve Almanya Müslümanları Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Erol Pürlü de vardı. Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ile bir süre sohbet etti.

AfD’siz yeni yıl resepsiyonu

AfD YİNE YOKTU
Cumhurbaşkanının yılbaşı resepsiyonu davetine Federal Meclis’te temsil edilen Hıristiyan Demokrat Birlik, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller, Sol Parti ve FDP genel başkanları katılırken, aşırı sağcı AfD bu yıl da davette yer almadı.
Cumhurbaşkanı, Başbakan Merkel ve kabinesinin yeni yıllarını kutladı. Resepsiyonda oldukça neşeli görünen Başbakan Merkel resepsiyonun ardından 4 yıl aradan sonra ilk kez Yunanistan’ı ziyaret etmek ve Başbakan Çipras ile görüşmek üzere iki günlüğüne Atina’ya uçtu.

AfD’siz yeni yıl resepsiyonu

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