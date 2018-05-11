‘AfD, Merkel yüzünden meclise girdi! Ondan nefret ediyorum’
Başbakan Angela Merkel’in mülteci politikasını eleştiren ünlü modacı Karl Lagerfeld, vatandaşlıktan bile çıkmayı düşündüğünü söyledi. Lagerfeld, “Bu yüzden ondan nefret ediyorum” dedi.
HER konuşması ve açıklaması Almanya’da büyük ilgi gören ünlü modacı Karl Lagerfeld (84), bu kez Başbakan Angela Merkel’in politikalarını eleştirdi. Aşırı sağcı ve yabancı karşıtı parti AfD’nin meclise girmesine kızan Lagerfeld, Merkel’in mülteci politikası yüzünden AfD’nin güçlendiğini söyledi.
Ünlü modacı, “Merkel, aldığı kararlarla AfD’nin seçimlerde meclise girmesini sağladı. Onun yüzünden şimdi 100 Neonazi parlamentoda oturuyor. Mülteci politikası nedeniyle Alman vatandaşlığından çıkmayı da düşünüyorum. Merkel milyonlarca mülteciyi ‘Hoş Geldin’ kültürüyle karşılamaya mecbur muydu ki? O, Almanya’nın geçmişini unutmuş. Bu yüzden ondan nefret ediyorum” diye konuştu.
Lagerfeld, geçen yıl kasım ayında Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada Başbakan Merkel’in politikaları sonucu Almanya’ya gelen mültecilerin Yahudi düşmanı olduklarını ileri sürmüştü. Lagerfeld, Almanya’nın milyonlarca Yahudi’yi katlettiğini hatırlatmış, “Geçtiğimiz yüzyılda milyonlarca Yahudi’yi katledeceksiniz, sonra da milyonlarca Yahudi düşmanını ülkeye kabul edeceksin!” açıklamasında bulunmuştu.
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