ADD’den, Almanya’da Cumhur İttifakı çağrısı
Türkiye’de alınan erken seçim kararı sonrası Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerin seçim propagandasına izin vermeyeceklerini açıklamasından sonra Türklerin kurduğu parti ADD, Almanya’da AK Parti, MHP ve BBP’ye gönül vermiş tüm parti ve STK’lara çağrıda bulundu.
ALMAN Demokratlar Birliği Partisi (Allianz Deutscher Demokraten - ADD) adına açıklama yapan Genel Sekreter Halil Ertem, şöyle dedi: “Bildiğiniz üzere Türkiye’de erken seçime gidilmesi yönünde karar alınmış ve Cumhur İttifakı ile AK Parti, MHP, BBP bu ittifakın çatısı altında birleşmiştir. Türkiye’de gerçekleşen seçim süreci, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendirmektedir. Alman Hükümeti tarafından seçim propagandası maalesef tek taraflı yasaklanmıştır. CHP, İYİ Parti ve HDP’ye engel koymayan Alman siyaseti, tek taraflı sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almaktadır. Biz Allianz Deutscher Demokraten Partisi olarak bu yasağa karşı tepkimizi ve Almanya’da bir Cumhur İttifakı için çağrıda bulunuyoruz. Tüm AK Parti, MHP ve BBP ye gönül vermiş tüm parti ve STK’ları desteğe çağırıyoruz. Elbirliği ile Almanya’da Cumhur İttifakı seçim propagandası için birleşmemizi, kısa vadede bir toplantı gerçekleştirerek seçim yol haritası belirlememizi arzuluyoruz.”
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