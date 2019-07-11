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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / FOTOĞRAF: DPA
11.07.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Adalet Divanı Danimarka’yı haksız buldu: Türk aile birleşebilir

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Adalet Divanı Danimarka’yı haksız buldu: Türk aile birleşebilir

Avrupa Adalet Divanı, Danimarka’da yaşayan eşi ve çocuklarının yanına yerleşmek isteyen bir Türk kadının aile birleşimi talebini, ‘Danimarka’ya aidiyet duygusu zayıf olduğu’ gerekçesiyle reddeden Danimarka’yı haksız buldu. Kararın emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

LÜKSEMBURG’DA bulunan Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek yargı organı niteliğindeki mahkeme, Danimarka’nın ileri sürdüğü gerekçenin AB hukukuyla bağdaşmadığına hükmetti ve Türkiye’de yaşayan kadının Danimarka’daki eşi ve çocuklarının yanına yerleşmesinde sakınca olmadığını açıkladı.

BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ
Türk vatandaşı olan davacı kadın 2009 yılında Danimarka’da süresiz oturma izniyle yaşayan eşi ve dört çocuğunun yanına yerleşmek için aile birleşimi başvurusu yaptı. Ancak Danimarka makamları kadının talebini, o dönemde geçerli olan, 2018 yılında da yeniden düzenlenen ve aile birleşimi için bir kriter olarak belirlenen “Danimarka’ya aidiyet duygusu sorgulaması” uygulamasına atıfta bulunarak reddetti. Danimarka makamları, kadının ülkesine Danimarka’dan daha çok bağlı olduğuna kanaat getirmişti.

8 BİN TÜRK REDDEDİLDİ
Avrupa Adalet Divanı Danimarka’nın bu tutumuyla 1963’te imzalanan Ankara Anlaşması’nın Türklerin mevcut haklarının kötüleştirilemeyeceğine ilişkin maddesine ters düştüğüne karar verdi. Kararla birlikte Danimarka tarafından daha önce aynı veya benzer gerekçelerle reddedilen aile birleşimi başvurularının yeniden ele alınabileceği belirtiliyor. 2003-2018 yılları arasında benzer şekilde Danimarka’da 8 bin Türk çiftin başvurusunun reddedildiği bildiriliyor.

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