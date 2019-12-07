'AB, Türkiye’ye hep ikiyüzlü davrandı'

BU etkinliğe katılan ve konuşma yapanlar arasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen de vardı.

Bir dönem AB Komisyonu genişlemeden sorumlu üyeliği de yapan Günter Verheugen, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’le birlikte Türkiye’ye adaylık statüsü verilmesi ve Türkiye ile AB arasında müzakerelerin başlatılması için yoğun çaba gösterdiklerini yineledi. Verheugen, “Görevdeyken, Türkiye ile üyelik süreci müzakerelerinin başlatılması ve devam ettirilmesi konusunda ısrar ettiğim için gururluyum” dedi.

Türkiye’siz bir AB’nin geleceğinin olmadığının altını da çizdi.

Verheugen, çok açık biçimde, “Bugün, on beş sene sonra Türk-Alman ilişkilerine baktığımızda şunu görüyoruz; Türkiye, ekonomik, ticari ve kültürel alanda şüphe götürmeyecek şekilde Avrupa’ya aittir ve Türkiye Batı bloğunun vazgeçilmez direklerinden biridir. Bence, Türkiye’siz AB’nin geleceği yok” dedi.





Bir dönemler Hür Demokrat Parti’nin (FDP) Genel Sekreteri olarak görev yapan ve 1982 yılında partisinin Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) sırt çevirip, Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile ortaklık etmesine kızdığı için SPD’ye geçen Günter Verheugen’i o yıllardan beri tanırım.

Almanya’nın eski başkenti Bonn’da kendisiyle söyleşi yaptım.

1993-1995 yılları arasında SPD Genel Sekreteri olarak görev yaptığı dönemde de zaman zaman sohbet etme olanağı buldum.

Daha sonraki yıllarda söyleşiler de yaptım.

Hep Türkiye’nin ve Türklerin yanında yer aldı.

Hep doğru bildiklerini söyledi.

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini hep savundu.

Radyolara, televizyonlara, gazetelere verdiği demeçlerinde, “Bizim Türkiye’ye, Türkiye’nin bize olduğundan daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

“Türkiye politikamız dürüst değil” dedi.

“Türkiye’ye dürüst davranmadık” dedi.

Yani çok açık bir biçimde AB’nin Türkiye’ye dürüst davranmadığını söyledi hep.

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Evet...

Türkiye 56 yıldır tam üye olabilmek için AB kapılarında bekletilmektedir.

AB’nin bu tutumunu eleştiren dürüst politikacılar ve bürokratlar arasında Günter Verheugen de bulunmaktadır.

Alman televizyonunda katıldığımız bir açıkoturumda Verheugen’e “Kıbrıs sorunu çözülmeden Güney Kıbrıs’ın AB’ye tam üye olarak alınması bir hata değil miydi?” diye sormuştum.

Hiç tereddüt etmeden, “Evet, hataydı. Hem de çok büyük bir hata” demişti.

Başka bir televizyon programında da, “Türkiye AB üyesi olmak istiyor. Burada büyük, önemli ve gururlu bir halktan bahsediyoruz. Avrupalı bir halktan bahsediyoruz. Avrupalı en büyük halklardan birinden bahsediyoruz. 60 yıl önce Avrupa’ya ait olmasına söz verdiğimiz bir ülkeden bahsediyoruz. 60 yıldır verilen sözler yerine getirilmedi” demişti.

Verheugen, “2004’te AB’ye tam üye olmak için demokratik hukuk devleti kriterlerini yerine getiren bir ülke, bugünkü duruma neden geldi? Nasıl geldi? 2002-2005 yıllarında Türkiye en reformcu ülkeydi. Bana inan, bunu çok ciddi söylüyorum ve öyle olduğunu da kanıtlarım. Türkiye o dönemde reform dinamiğinin en yüksek düzeyde olduğu ülkeydi. Ne oldu bunun kesintiye uğraması için? Size bunu söyleyebilirim. 2005 yılında önemli AB ülkelerinde politika değişti. Türkiye’ye dönük politika da değişti. ‘Sizi istiyoruz, koşulları yerine getirmeniz için size yardım edeceğiz’ denilmedi. ‘Siz ne yaparsanız yapın, sizi AB’ye almayacağız. Siz Avrupa’ya ait değilsiniz. Siz Avrupalı değilsiniz. Sizin dininiz başka, siz başka bir kültürden geliyorsunuz’ denildi” demişti.

İşte Berlin Büyükelçiliği’ndeki etkinlikten sonra Günter Verheugen’e bu söylemini de hatırlattım.

Hiç tereddüt etmeden, “AB, Türkiye’ye dürüst davranmadı. AB, Türkiye’ye hep ikiyüzlü davrandı” dedi.