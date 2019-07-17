AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen
GeriAvrupa AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
17.07.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen

Avrupa Birliği’nde bir ilk. İlk kez bir kadın AB Komisyonu Başkanı seçildi. Alman politikacı Ursula von der Leyen kıl payı oyla AB Komisyon Başkanı oldu.

SEÇİLMESİ zor görünüyordu. Ancak Alman politikacı Ursula von der Leyen günlerce Brüksel ve Starsburg’da tüm gücüyle AB Komisyonu Başkanı seçilmek için çalıştı. Yeşiller, Hür Demokratlar, Alman Sosyal Demokratlar Ursula von der Leyen’e hayır kararı aldı. Ancak dün akşam Avrupa Parlamentosu’nda etkili bir konuşma yapan Ursula von der Leyen, 9 oy farkla kıl payı seçimi kazandı. AB liderleri tarafından son dakika uzlaşı olarak Komisyon Başkanlığı’na önerilen Ursula von der Leyen 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosu’nda 327 hayır oyuna karşı 383 evet oyuyla 5 yıllığına AB Komisyon Başkanı seçildi. Almanya’da hükümet ortağı Sosyal Demokratların Avrupa Parlamentosu’ndaki 16 milletvekili von der Leyen’e hayır oyu verdi.

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen

ALMANYA’DA BAYRAM HAVASI
Alman Sosyal Demokratlar ve Yeşiller’in hayır oyu vermesine rağmen bir Alman’ın AB komisyon Başkanı seçilmesi Almanya’da bayram havası yarattı. 52 yıl aradan sonra ilk kez bir Alman, AB’nin en yüksek makamı olan Komisyon Başkanı koltuğuna oturdu. Komisyon Başkanı seçilen Ursula von der Leyen seçimi kazanınca, kürsüye çıkarak üç dilde “Yaşasın Avrupa” dedi. Ursula von der Leyen Avrupa’da hukukun üstünlüğü, cinsiyet eşitliği ve çevre dostu bir Avrupa için çalışacağı sözü verdi.

URSULA VON DER LEYEN KİMDİR
Ursula von der Leyen 1958’de Brüksel’de doğdu. Babası Ernst Albrecht Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanıydı. Daha sonra AB Komisyonu’nda görev alan baba Albrecht, Brüksel’e yerleşti ve Ursula von der Leyen 5 kardeşiyle 1971 yılına kadar Brüksel’de büyüdü. Burada hem İngilizce hem Fransızca öğrendi. Fransızca ve İngilizce’yi anadili gibi konuşan von der Leyen liseyi bitirdikten sonra önce arkeoloji okumaya başladı. Daha sonra iktisat öğrenimine geçen Ursula von der Leyen sonunda tıp okumaya karar verdi ve tıp fakültesini bitirdikten sonra hastanede bir süre doktor olarak çalıştı. Doktor Heiko von der Leyen ile evlendi. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinde siyasete atılan Ursula von der Leyen 2003-2005 yılları arasında Aşağı Saksonya Eyaleti’nde kadın, sağlık ve sosyal işler bakanlığı yaptı. Merkel 2005 yılında başbakan olunca, Ursula von der Leyen’i Berlin’e getirdi ve Aile Bakanı yaptı. 2009 yılına kadar Federal Aile Bakanı olan Ursula von der Leyen 2009-2013 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev yaptı. 2013’te kendi isteğiyle Savunma Bakanı olan, AB Komisyonu Başkanı olarak önerilince görevinden istifa eden Ursula von der Leyen şimdi 5 yıllığına AB Komisyon Başkanı seçildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen
Aubameyang, Mesut ile dalgasını geçti
Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer
Facebook’un para birimi Libra, Euro için tehlike mi?