'80 bin Türk girişimci, 50 milyar Euro ciro'

BERLİN Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Girişimci Toplantısı’nda konuştu. Almanya’nın, dünyanın dördüncü ve Avrupa’nın birinci en büyük ekonomisi olduğunu hatırlatan Aydın, diğer ülkelerin Almanya ile ekonomik ilişkilerini geliştirdiklerini anlattı. Almanya’nın toplam dış yatırımının 700 milyar Euro’nun üzerinde olduğunun altını çizen Büyükelçi Aydın, şunları söyledi: “Türkiye’de Almanya’nın yatırımı 10 milyar doların üzerinde ve ülkede 7 bin Alman firması var. 120 bin istihdam sağlıyor. Burada potansiyel büyük. Bunu artırmalıyız. Almanya ile Türkiye’nin ekonomik ilişkilerini daha üst seviyeye taşımak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ağustosta düzenlenen Yapay Zekâ Konferansı’ndan sonra 23 Ekim’de de Berlin’de Enerji Forumu düzenlenecek.”

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak. (soldan sağa)

‘ALMAN ŞİRKETLERİNİ DEVRALIN’

“Avrupa, Türkiye’nin ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerinde önemli bir konuma sahip. Almanya’da 80 bin Türk girişimci yıllık 50 milyar Euro ciro yapmakta ve 500 bin istihdam sağlamakta. Almanya ile ilişiklerde yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl eylül ayında yaptığı ziyaretten sonra ilişkilerde normalleşmeye girildi. Almanya’da Türkiye kökenli iş insanlarının önemli bir bölümü hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. Almanya yabancılar olmasa azalan bir nüfusa sahip. Gelecekte eğitim ve lojistik sektörlerinde fırsatlar olduğunu düşünmekteyiz. Sahipleri yaşlılık dolayısıyla emekli olan Alman şirketlerin devralınmasında çok büyük fırsatlar var. Afrika, Avrupa’ya göç baskısı nedeniyle Almanya’da önem kazanmaya başladı. Bu kıtada Alman şirketleriyle işbirliği yapma konusunda büyük fırsatlar var. DTİK, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak faaliyetler yapmalı. Bunun için biz de elimizden gelen yardımı yapacağız.”

‘HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ’

DTİK Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Gökhan Karakuş da Türklerin yoğun yaşadığı bir ülke olduğu için Almanya’nın önemli olduğunu belirterek, “Türk girişimcilerinin başarısını göstermek için çalışıyoruz” dedi. DTİK’in kurulduğu günden beri Türkiye adına lobi faaliyetleri yaptığını anlatan Karakuş, “Yaptığımız faaliyetlerde Türk diasporasının gücünü artırıyoruz. Siyasetin nesnesi değil öznesi olan bir Türk toplumu hedefliyoruz. Yaptığımız işte çok başarılı, bulunduğumuz ülkenin hukuk ve kültürüne saygılı olmalıyız. Hepimiz farklı bölgelerden olabiliriz. Hepimiz aynı gemideyiz. Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Fenerli olabiliriz. Milli konular olduğu zaman milli formayı giymeliyiz” diye konuştu.