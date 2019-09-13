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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
13.09.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

'80 bin Türk girişimci, 50 milyar Euro ciro'

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'80 bin Türk girişimci, 50 milyar Euro ciro'

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Avrupa’nın, Türkiye’nin ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerinde önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Almanya’da 80 bin Türk girişimcinin yıllık 50 milyar Euro ciro yaptığını ve 500 bin istihdam sağladığını belirten Aydın, “Almanya ile ilişiklerde yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl eylül ayında yaptığı ziyaretten sonra ilişkilerde normalleşmeye girildi” dedi.

BERLİN Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Girişimci Toplantısı’nda konuştu. Almanya’nın, dünyanın dördüncü ve Avrupa’nın birinci en büyük ekonomisi olduğunu hatırlatan Aydın, diğer ülkelerin Almanya ile ekonomik ilişkilerini geliştirdiklerini anlattı. Almanya’nın toplam dış yatırımının 700 milyar Euro’nun üzerinde olduğunun altını çizen Büyükelçi Aydın, şunları söyledi: “Türkiye’de Almanya’nın yatırımı 10 milyar doların üzerinde ve ülkede 7 bin Alman firması var. 120 bin istihdam sağlıyor. Burada potansiyel büyük. Bunu artırmalıyız. Almanya ile Türkiye’nin ekonomik ilişkilerini daha üst seviyeye taşımak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ağustosta düzenlenen Yapay Zekâ Konferansı’ndan sonra 23 Ekim’de de Berlin’de Enerji Forumu düzenlenecek.”

80 bin Türk girişimci, 50 milyar Euro ciro
Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak. (soldan sağa)

‘ALMAN ŞİRKETLERİNİ DEVRALIN’
“Avrupa, Türkiye’nin ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerinde önemli bir konuma sahip. Almanya’da 80 bin Türk girişimci yıllık 50 milyar Euro ciro yapmakta ve 500 bin istihdam sağlamakta. Almanya ile ilişiklerde yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl eylül ayında yaptığı ziyaretten sonra ilişkilerde normalleşmeye girildi. Almanya’da Türkiye kökenli iş insanlarının önemli bir bölümü hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. Almanya yabancılar olmasa azalan bir nüfusa sahip. Gelecekte eğitim ve lojistik sektörlerinde fırsatlar olduğunu düşünmekteyiz. Sahipleri yaşlılık dolayısıyla emekli olan Alman şirketlerin devralınmasında çok büyük fırsatlar var. Afrika, Avrupa’ya göç baskısı nedeniyle Almanya’da önem kazanmaya başladı. Bu kıtada Alman şirketleriyle işbirliği yapma konusunda büyük fırsatlar var. DTİK, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak faaliyetler yapmalı. Bunun için biz de elimizden gelen yardımı yapacağız.”

‘HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ’
DTİK Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Gökhan Karakuş da Türklerin yoğun yaşadığı bir ülke olduğu için Almanya’nın önemli olduğunu belirterek, “Türk girişimcilerinin başarısını göstermek için çalışıyoruz” dedi. DTİK’in kurulduğu günden beri Türkiye adına lobi faaliyetleri yaptığını anlatan Karakuş, “Yaptığımız faaliyetlerde Türk diasporasının gücünü artırıyoruz. Siyasetin nesnesi değil öznesi olan bir Türk toplumu hedefliyoruz. Yaptığımız işte çok başarılı, bulunduğumuz ülkenin hukuk ve kültürüne saygılı olmalıyız. Hepimiz farklı bölgelerden olabiliriz. Hepimiz aynı gemideyiz. Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Fenerli olabiliriz. Milli konular olduğu zaman milli formayı giymeliyiz” diye konuştu.

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