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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
22.08.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

8 yaşındaki çocuk, ailesinin arabasını kaçırıp otobanda gece yarısı 140 km hız yaptı

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8 yaşındaki çocuk, ailesinin arabasını kaçırıp otobanda gece yarısı 140 km hız yaptı

Almanya’da sekiz yaşındaki bir çocuk, gece ailesinden kaçırdığı arabayla otobanda saatte 140 kilometre sürat yaptı.

POLİS, adı açıklanmayan çocuğu A44 otobanında, Dortmund yolu üzerindeki bir cepte yardım beklerken buldu. Çocuğun arabanın dörtlülerini yakıp aracın arkasına tehlike üçgenini de koyduğu belirtiliyor.

Polis, çocuğun bulunduktan sonra “Biraz araba sürmek istedim” dediğini ve sonra da ağlamaya başladığını açıkladı.

ANNE İHBAR ETTİ
Çocuğun annesi de gece 00.25’te çocuklarının VW Golf otomatik arabalarını alarak kaçtığı ihbarında bulundu. Daha önce trafiğe kapalı alanda araba sürdüğü, çarpışan araba ve go-kart kullandığı belirtilen çocuk saat 01.15’te bulundu. Çocuk polise hız yaptığı için rahatsızlandığını ve aracı kenara çektiğini söyledi.
Polis olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

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