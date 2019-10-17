74 yıl sonra sanık sandalyesinde
Nazi döneminde toplama kampında görev yapan 93 yaşındaki gardiyan Bruno D., 74 yıl sonra da olsa sanık sandalyesine oturdu. Suçun işlendiği dönemde 18 yaşın altında olan sanık, gençlik mahkemesinde yargılanıyor.
HAMBURG’da görülen davada iddianamesini okuyan savcı, mahkemeye tekerlekli sandalyeyle gelen sanık Bruno D.’nin, 1944 yılının yazından 1945 yılının nisan ayına kadar Danzig yakınlarındaki Stutthof Toplama Kampı’nda gardiyan olarak görev yaptığını, kampta silahlı nöbet tuttuğunu, o kampta 5 bin 230 kişinin katledildiğini ve sanığın da bu katliamda payı olduğunu savundu. Savcı iddialarını, sanığın yaptığı görevle ilgili önceden kendisine kısmen de olsa bilgi verilmesine dayandırdı. Savcı, “Sanık, Yahudilerin sinsice ve acımasızca öldürülmesine yardımcı oldu” dedi.‘GÖNÜLLÜ KATILMADI’
Sanığın avukatı ise müvekkilinin gardiyan olarak sorumluluk üstlendiği dönemde 17 yaşında olduğunu, gönüllü değil, zorunlu görev yaptığını ileri sürerek yöneltilen suçlamaların kabul edilmeyeceğini söyledi. Avukat, “Sanık o dönemde SS birliklerine gönüllü olarak katılmadı. Toplama kampında görev yapmak için başvurmadı. Sistemin bir parçası da değildi. O bölgeye yakın ikâmet ettiği için zorla görev verildi” dedi.
DAVA İÇİN ABD’DEN GELDİ
Hamburg’daki davaya müdahil olarak o dönemde kampta tutulan ve şimdilerde hayatta olanlar da katıldı. 14 yaşında kampa kapatılan ve 17 yaşına kadar da toplama kampında kalan 94 yaşındaki Judith Maise, davaya müdahil olmak için ABD’den geldi. Kamptan kurtarıldıktan sonra ABD’ye göç eden ve şimdilerde Minneapolis’te yaşayan Maise, üç yıl kaldığı kampta annesini kaybetmişti.
Polonya sınırları içinde kalan Stutthof Toplama Kampı’nda Yahudiler dışında Polonya vatandaşları ve esir alınan Rus askerleri sistematik olarak işkenceye maruz kaldı. İşkence ve gaz odalarında 65 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle