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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 17.10.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

74 yıl sonra sanık sandalyesinde

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74 yıl sonra sanık sandalyesinde

Nazi döneminde toplama kampında görev yapan 93 yaşındaki gardiyan Bruno D., 74 yıl sonra da olsa sanık sandalyesine oturdu. Suçun işlendiği dönemde 18 yaşın altında olan sanık, gençlik mahkemesinde yargılanıyor.

HAMBURG’da görülen davada iddianamesini okuyan savcı, mahkemeye tekerlekli sandalyeyle gelen sanık Bruno D.’nin, 1944 yılının yazından 1945 yılının nisan ayına kadar Danzig yakınlarındaki Stutthof Toplama Kampı’nda gardiyan olarak görev yaptığını, kampta silahlı nöbet tuttuğunu, o kampta 5 bin 230 kişinin katledildiğini ve sanığın da bu katliamda payı olduğunu savundu. Savcı iddialarını, sanığın yaptığı görevle ilgili önceden kendisine kısmen de olsa bilgi verilmesine dayandırdı. Savcı, “Sanık, Yahudilerin sinsice ve acımasızca öldürülmesine yardımcı oldu” dedi.

74 yıl sonra sanık sandalyesinde
‘GÖNÜLLÜ KATILMADI’
Sanığın avukatı ise müvekkilinin gardiyan olarak sorumluluk üstlendiği dönemde 17 yaşında olduğunu, gönüllü değil, zorunlu görev yaptığını ileri sürerek yöneltilen suçlamaların kabul edilmeyeceğini söyledi. Avukat, “Sanık o dönemde SS birliklerine gönüllü olarak katılmadı. Toplama kampında görev yapmak için başvurmadı. Sistemin bir parçası da değildi. O bölgeye yakın ikâmet ettiği için zorla görev verildi” dedi.

DAVA İÇİN ABD’DEN GELDİ
Hamburg’daki davaya müdahil olarak o dönemde kampta tutulan ve şimdilerde hayatta olanlar da katıldı. 14 yaşında kampa kapatılan ve 17 yaşına kadar da toplama kampında kalan 94 yaşındaki Judith Maise, davaya müdahil olmak için ABD’den geldi. Kamptan kurtarıldıktan sonra ABD’ye göç eden ve şimdilerde Minneapolis’te yaşayan Maise, üç yıl kaldığı kampta annesini kaybetmişti.
Polonya sınırları içinde kalan Stutthof Toplama Kampı’nda Yahudiler dışında Polonya vatandaşları ve esir alınan Rus askerleri sistematik olarak işkenceye maruz kaldı. İşkence ve gaz odalarında 65 kişi yaşamını yitirdi.

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