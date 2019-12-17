500 bin Euro rüşvet alıp reçete yazmışlar!

HAMBURG, Schleswig Holstein ve Aşağı Saksonya Eyaletleri’nde kanser ilacı şebekesi olduğu anlaşılan dokuzu doktor, üçü eczacı, diğerleri ilaç şirketi yetkilileri olmak üzere 14 kişiye operasyon düzenlendi. Zararın en az 8.6 milyon olduğu tahmin ediliyor.

LÜKS OTOMOBİLLER PAHALI MUAYENEHANE DONANIMI!

NDR televizyonu ve Die Zeit gazetesinin haberine göre şüpheli ilaç şirketi, doktorlara rüşvet karşılığı kanser ilacı reçetesi yazdırmış. 2017 yılından beri şüpheli ilaç şirketinin doktorlara 500 bin Euro rüşvet dağıttığı, lüks otomobiller verdiği ve muayenehaneleri için pahalı donanımları karşıladığı ileri sürüldü.

MASRAF 100 BİN EURO

Kanser hastaları için reçetenin hangi özel eczanelere gönderileceğine ve hangi ilaçların kullanılacağına doktorlar karar veriyor. Bir kanser terapisinin masrafı 100 bin Euro civarında. Bu nedenle pahalı reçeteler eczaneler ve ilaç şirketleri için çok kazançlı bir iş.