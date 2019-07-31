5 günlük yaşam savaşını kaybetti
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilinin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan Norveçli Yunus Arıkan (36), 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.
KAZA, 25 Temmuz perşembe günü Kulu ilçesi Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. 2 çocuk babası Yunus Arıkan yönetimindeki 34 BGK 645 plakalı otomobilin ön camına, iddiaya göre bir cisim isabet etti. Arıkan’ın kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada Yunus Arıkan ile yanındaki annesi Nuriye Arıkan yaralandı. Yaralılardan Yusuf Arıkan, Ankara Şehir Hastanesi’ne, Nuriye Arıkan da Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Nuriye Arıkan tedavisinin ardından taburcu edilirken, Yusuf Arıkan ise kazadan 5 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.
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