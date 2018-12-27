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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
27.12.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

4 takım kırmızı kart görmedi

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4 takım kırmızı kart görmedi

Trabzonspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Bursaspor, Süper Lig'in ilk devresinde kırmızı kart görmeyen takımlar oldu.

Ligin 17 haftalık ilk periyodunda hakemler, 674 sarı, 43 de kırmızı kart çıkardı. Trabzonspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Bursaspor, tüm maçlarını 11 kişi tamamladı. Bu dört takım arasında futbolcuları daha az sarı kart gören Trabzonspor, ilk devrenin en centilmen takımı oldu.

Son 5 maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik alarak yükselişe geçen ve devre arasına 2. sırada giren Trabzonspor, sezonun ilk yarısını 32 sarı kartla kapattı.

Trabzonspor'u centilmenlikte, 33 sarı kart gören ligin flaş ekiplerinden Kasımpaşa takip etti.

Lider Medipol Başakşehir 39, Bursaspor da 41 sarı kartla ilk devreyi tamamladı. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının en hırçın takımı ise Çaykur Rizespor oldu.

Ligde 12 puanla son sırada yer alan Karadeniz temsilcisinde 6 futbolcu, kırmızı katla oyundan ihraç edildi.

Çaykur Rizespor'da Koray Altınay, Matic Fink, Samudio, Abdullah Durak, Orhan Ovacıklı ve Marwane Saadane kırmızı kart gören futbolcular oldu.

İki Antalya ekibinden biri olan Aytemiz Alanyaspor da 5 kırmızı kartla hırçın bir görüntü sergiledi.

Akdeniz temsilcisinde Isaac Sackey (2), Papiss Cisse, Merih Demiral ve Welinton, takımını eksik bıraktı. İlk devre kötü bir performans ortaya koyarak 7. sırada kalan Beşiktaş, sarı kart istatistiklerinde başı çekti.

Hakemler, 17 maçta siyah-beyazlı futbolculara 46 sarı ve 3 kırmızı kart çıkardı. Sezonun ilk yarısını "üç büyükler"den Fenerbahçe 36 sarı, 4 kırmızı, Galatasaray ise 35 sarı, 3 kırmızı kartla kapattı. Ligin 11. haftasında 2-2 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı.

Maçın hakemi Fırat Aydınus, çıkan olaylar nedeniyle Galatasaray'dan Ndiaye, Fenerbahçe'den ise Roberto Soldado ve Jailson'a kırmızı kart gösterdi.

Sezonun ilk haftasında yapılan ve gergin geçen Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçında düdük çalan Özgür Yankaya da üç futbolcuyu oyundan ihraç etti.

En fazla kırmızı kart 10 ve 11. haftalarda görüldü. Söz konusu iki haftada hakemler, beşer kez kırmızı kartını kullandı. Bu sezon şu ana kadar bir maçta en fazla kart ise 8. haftada Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada çıktı.

Konya'da yapılan ve 2-2 biten maçın hakemi Ümit Öztürk, 1 kez kırmızı, 12 kez de sarı kartına başvurdu.

17 haftalık periyotta en çok sarı kart 14. haftada görüldü. Söz konusu haftada düdük çalan hakemler, 47 kez sarı kartına yöneldi.

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