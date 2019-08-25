35 bin kişi seçim öncesi sokağa çıktı: AfD’yi durdurun
Almanya’nın Saksonya ve Brandenburg Eyaletlerinde haftaya pazar seçimler var. Anketlere göre aşırı sağcı AfD, bu eyaletlerde oy patlaması bekliyor. Seçimler öncesi halkı aşırı sağa karşı uyarmak isteyen 35 bin kişi, Almanya’da yükselen ırkçılığı protesto etti ve aşırı sağcı partilere oy verilmemesi çağrısı yaptı.
ALMANYA’da haftaya pazar günü Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde ‘barış ve hoşgörü’ sloganıyla Dresden sokaklarına çıkan 35 bin kişi, ülkede artan ırkçılığı protesto etti.
Çok sayıda sivil toplum örgütü ve inisiyatifin çağrısıyla yapılan yürüyüş Almanya genelinde destek buldu. Yürüyüşe Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, Sol Parti Eşgenel Başkanları Bernd Riexinger ile Katja Kipping ve çok sayıda yerel politikacı da katıldı.
Altmarkt Meydanı’ndan Carola ve Albert köprülerinden geçerek ‘Cockerwiese’ adlı alana kadar yürüyen göstericiler, üzerinde ‘Biz Almanlar Nazileri durdururuz’, ‘Bölünmez’, ‘AfD’yi durdurun’ ve ‘Nazilere yer yok’ yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.
AŞIRI SAĞCI PARTİLERE OY VERMEYİN
Seçimleri öncesi ülke genelinde artan ırkçılığa dikkat çeken göstericiler, yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa karşı birlik çağrısı yaptı.
Yapılan konuşmalarda seçmenlerden pazar günü yapılacak Saksonya ve Brandenburg eyaletlerindeki seçimlerde aşırı sağcı partilere oy verilmemesi istendi. Savaş ve terör olayları nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalanlarla dayanışmanın önemine değinildi.
Saksonya Uyum Bakanı Petra Köping, bu yürüyüşle Saksonya’nın bir mesaj vermek istediğini söyledi.
BAZI ANKETLERE AfD BİRİNCİ PARTİ
Anket şirketlerine göre, Saksonya ve Brandenburg’da gelecek hafta pazar günü yapılacak seçimlerde aşırı sağcı AfD’nin oyları bir önceki seçimlere göre önemli ölçüde artmış durumda. Kimi anket sonuçlarına göre AfD, Saksonya’da birinci parti konumunda.
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