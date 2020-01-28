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Avrupa
AA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:59,Son Güncelleme:/

24 saat boyunca ‘#WeRemember’

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24 saat boyunca ‘#WeRemember’

27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu binasının ana cephesi #WeRemember yazısıyla ışıklandırıldı.

NAZİ toplama kampı Auschwitz-Birkenau’un kurtarılışının 75’inci yıl dönümünde, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu binalarının ana cepheleri, 24 saat boyunca tüm dünyada açılan #WeRemember hashtag yazısıyla aydınlatıldı. Nazi rejiminin kurbanlarını hatırlamak amacıyla düzenlenen etkinlik ayrıca yabancı düşmanlığı ve ötekileştirmeye karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

24 saat boyunca ‘#WeRemember’

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