24 saat boyunca ‘#WeRemember’

NAZİ toplama kampı Auschwitz-Birkenau’un kurtarılışının 75’inci yıl dönümünde, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu binalarının ana cepheleri, 24 saat boyunca tüm dünyada açılan #WeRemember hashtag yazısıyla aydınlatıldı. Nazi rejiminin kurbanlarını hatırlamak amacıyla düzenlenen etkinlik ayrıca yabancı düşmanlığı ve ötekileştirmeye karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.