21 Kasım’da trafiğe açılacak
Almanya’nın Rheinland Pfalz Eyaleti’nin Ren Main bölgesinde inşa edilen, Almanya’nın en yüksek ikinci, Avrupa’nın ise en büyük köprü projesi ‘Hochmoselbrücke Köprüsü’ tamamlandı.
DOĞAYI bozacağı ve sağlamlığı konusunda şüpheler olduğu gerekçesiyle tepkilerin hedefi olan köprü, 160 metre yüksekliğinde, 1.7 km uzunluğunda. 16 Kasım’da projenin tamamlanmış olması nedeniyle köprünün üzerinde şenlik düzenlenecek. 21 Kasım Perşembe günü saat 13.00’te ise siyasilerin de katılımıyla resmi olarak trafiğe açılacak.
Köprü 25 km uzunluğundaki Eifel ve Hunsrück arasında inşa edilen yeni B50 güzergâhının bir parçası. Projenin toplam maliyeti 483 milyon Euro. Köprünün maliyeti ise 175 milyon Euro.
2011’de inşaatına başlanan köprü, Baden Württemberg Eyaleti’ndeki 185 metre yüksekliğinde olan Kochertalbrücke’den sonra Almanya’nın en yüksek ikinci köprüsü.
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