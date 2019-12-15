2020 Şarlman Ödülü Iohannis’in

AVRUPA’nın bütünlüğü için çaba gösteren kişi ya da kurumlara verilen Uluslararası Şarlman Ödülü’nün 2020 yılındaki sahibinin Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis olacağı açıklandı. Almanya’nın Aachen kentindeki ödül komitesinden yapılan açıklamada, AB’nin ‘birçok önemli konuda bölündüğü’ şu günlerde Iohannis’in ‘Avrupa değerlerinin savunucusu’ olduğu belirtildi. ‘Avrupa’da uzlaşma, karşılıklı kabul ve birliğe’ bağlılığından ötürü bu ödüle layık görüldüğü açıklanan 60 yaşındaki siyasetçinin, ‘acımasız bir diktatörlüğün üstesinden gelebilen’ ülkesini adım adım Güneydoğu Avrupa’daki ‘en Avrupalı ülke’ yapmayı başardığı ifade edilerek, Iohannis’in bu bağlamda ‘önemli bir aracı ve köprü kurucu’ olduğu belirtildi.

Komitenin açıklamasında ayrıca, Avrupa Birliği üyeleri arasında pek çok temel konuda bölünmüşlük yaşandığı ve bazı ülkelerin arasının açık olduğu, buna karşın Klaus Iohannis’in Avrupa değerlerini, Avrupa’nın hukuki birliğini ve Avrupa’nın geleceğine dair tek vücut olma düsturunu her daim savunduğu vurgulandı.

ESKİ FİZİK PROFESÖRÜ

1950’den bu yana verilen ödül, önümüzdeki yılki sahibi Iohannis’e 21 Mayıs 2020’de Aachen Belediye Binası’nda düzenlenecek törenle takdim edilecek. Batı yanlısı siyasetçi Iohannis, 2007 yılından beri AB üyesi olan Romanya’da geçen ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 66 oy alarak kazanmıştı. Cumhurbaşkanlığı görevinde ikinci dönemine başlayan merkez sağ eğilimli Iohannis, eski bir fizik profesörü.

Geçmişte bu ödülü kazananlar arasında İspanya eski Kralı Juan Carlos, ABD eski Başkanı Bill Clinton, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya eski Başbakanı Helmut Kohl, Fransa eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ve Papa 2’nci John Paul de bulunuyor.