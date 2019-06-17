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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
17.06.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

2 maçta 18 gol yiyen Tayland her maç taraftarından özür diliyor

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2 maçta 18 gol yiyen Tayland her maç taraftarından özür diliyor

Kadınlar Dünya Kupası ilk maçında ABD'ye 13-0 yenilen Tayland, İsveç karşılaşmasından da beklediği sonucu alamadı.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 10. gününde, F grubundaki ikinci karşılaşmalar tamamlandı.

Tayland'ı 5-1 yenen İsveç ve Şili'yi 3-0 mağlup eden ABD, 6'şar puana ulaşarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.

2 maçta 18 gol yiyen Tayland her maç taraftarından özür diliyor

YİNE ÖZÜR DİLEDİLER
İlk maçında ABD'ye 13-0 yenilen Tayland, karşılaşmanın ardından taraftarından özür dilemişti.

Bu kez İsveç'le karşı karşıya gelen Tayland, sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrılınca turnuvaya veda etti. Futbolcular yine tribünlere giderek taraftarından af diledi.

2 maçta 18 gol yiyen Tayland her maç taraftarından özür diliyor

2 maçta 18 gol yiyen Tayland her maç taraftarından özür diliyor

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