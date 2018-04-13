2. Abdülhamid’in fotoğraf koleksiyonu Londra’da tanıtıldı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan 2. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen proje kapsamında hazırlanan ‘Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden Osmanlı-İngiltere İlişkileri’ kitabının tanıtımı Londra’da yapıldı.
Sultan 2. Abdülhamit’in 36 bin 585 fotoğraftan oluşan arşivinden yararlanılarak hazırlanan kitabın tanıtımı, tarihçiler Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Vahdettin Engin’in konuşmacı olarak katıldığı panelle Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirildi.
Panelde konuşan Prof. Dr. Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğunun fotoğrafa geçmekte çok geç kalmadığını, bu yeni teknolojinin ülkede Sultan Mahmud döneminde ve çoğunlukla portrelerle başladığını söyledi. Sosyal hayatın ve şehrin beklenmedik köşelerini fotoğraflamanın ise Türkiye’de nispeten geç başladığına dikkati çeken Ortaylı, şöyle konuştu: “19. yüzyılda fotoğraf öncelikle yeni inşa edilmiş binalar ve devlet adamlarının portreleri için kullanıldı. Onların dışında kalan insanların hayatlarını resmeden fotoğraf 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı.”
‘İNGİLTERE’YE YABANCI DEĞİLDİ’
Prof. Dr. Engin de Sultan 2. Abdülhamid’in fotoğrafa verdiği öneme dikkati çekerek, padişahın dört bir yandan topladığı fotoğrafları inceleyerek aktüel olayları anlamaya çalıştığını anlattı. Padişahın koleksiyonunda İngiltere’ye ilişkin fotoğrafların bulunmasının nedeni üzerinde de duran Engin, 2. Abdülhamid’in bu sayede bu ülkedeki gelişmeleri takip etme imkanı bulduğuna işaret etti.
2. Abdülhamid’in İngiltere’ye yabancı olmadığını ifade eden Engin, “Sultan Abdülaziz ile İngiltere’yi 25 yaşında ziyaret etmişti. O vesileyle bu ülkeye ilişkin bir dizi gözlemde bulunmuştu. Tahta geçtiğinde de bu gözlemler işine yaradı” dedi.
2. Abdülhamid’in İngiltere’yi başlangıçta dost bir ülke olarak gördüğünü anlatan Engin, “Ancak bu 1882’de İngiltere’nin Mısır’ı işgali ile gölgelendi. İngiltere ile ilişkilerinde temkinli olmaya başladı” diye konuştu.
Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan 2. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen proje kapsamında hazırlanan kitabın tanıtımında, Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’nun nasıl oluştuğunu anlatan ‘Saraydan Bakmak’ adlı belgesel de gösterildi.
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