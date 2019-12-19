19 Aralık’ta ölenler için çiçek bırakıp mum yaktılar
Almanya’nın başkenti Berlin’de 3 yıl gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 12 kişi anılıyor.
TERÖRİST Anis Amri, 19 Aralık 2016’da Berlin’de kurulan Noel Pazarı’na kaçırdığı TIR’la terör saldırısı düzenlemiş, 12 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralanmıştı. Olaydan sonra, ‘Yıkık Kilise’ olarak bilinen tarihi Kaiser Wilhelm Kilisesi’nin önündeki merdivenlerin basamaklarına, saldırıda yaşamını yitiren 12 kişinin adı yazıldı. Her yıl 19 Aralık’ta Noel Pazarı’nı ziyaret eden Berlinliler, buraya da gelerek çiçek bırakıp mum yakıyor, saldırıda hayatını kaybedenleri anıyor.
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