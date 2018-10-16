16 yaşında tarihe geçen kaytan bıyıklı golcü; Gourav Mukhi
Hindistan Süper Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcu olan Gourav Mukhi'nin 16 yaşında olması tartışmalara neden oldu.
Hindistan Ligi'nde Jamshedpur forması giyen forvet Gourav Mukhi, Hindistan Süper Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.
FİZİKSEL GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU
Deplasmanda Bengaluru karşısında son 20 dakikada oyuna dahil olan Gourav Mukhi'nin golünden daha çok görüntüsü gündem oldu.
RESMİ YAŞI 16
Dünyanın birçok yerinde haber olan ve 16 yaşında olduğu belirtilen oyuncunun fiziki görüntüsü tartışmalara yol açtı. Oyuncunun sakal ve özellikle bıyıklarının olması dikkat çekiyor. Gourav Mukhi'nin 2014 yılında da bir U15 şampiyonasında mücadele ettiği iddia ediliyor.
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