15 ülke sanatçılarından ‘Sanat Farklılıkları Konuşuyor’ sergisi
Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Yunus Emre Enstitüsünde, 15 ülkeden 15 sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘Sanat Farklılıkları Konuşuyor’ sergisi düzenlendi.
VİYANA Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) Uluslararası Kültürel Farklılıklar Organizasyonu (ICDO) ile ortak düzenlediği sergi, enstitünün konferans ve sergi salonunda açıldı. Viyana YEE Müdür Vekili Halil İbrahim Doğan, ICDO gibi kültür alanında tanınmış önemli bir kurumla, farklılıkların sanatçıların dokunuşlarıyla anlatıldığı etkinlik düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Doğan, “Aralarında Rusya, Filistin, Avusturya gibi 15 ülkeden 15 farklı sanatçının eserlerinin enstitümüzde sergilenmesi, YEE’nin Viyana’nın kültür merkezleri arasında yer edindiğini ve Avusturya toplumu tarafından tanındığını gösteriyor” diye konuştu.DAVETLİLERE ENSTİTÜNÜN ÇALIŞMA ALANLARI TANITILDI
Etkinlik vesilesiyle enstitünün çalışma alanlarını da davetlilere anlatma imkanı bulduklarını ifade eden Doğan, Türk dilini ve kültürünü daha geniş kitlelere aktarmak için yeni dönemde çalışmaların artırılacağını sözlerine ekledi. Çok sayıda sanatseverin ilgi gösterdiği sergiye Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım’ın yanı sıra Filipinler’in Viyana Büyükelçisi Maria Cleofe Rayos Natividad ve Dominik Cumhuriyeti’nin Viyana Büyükelçisi Lourdes Victoria Kruse de katıldı.
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