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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
04.09.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

15 ülke sanatçılarından ‘Sanat Farklılıkları Konuşuyor’ sergisi

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15 ülke sanatçılarından ‘Sanat Farklılıkları Konuşuyor’ sergisi

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Yunus Emre Enstitüsünde, 15 ülkeden 15 sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘Sanat Farklılıkları Konuşuyor’ sergisi düzenlendi.

VİYANA Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) Uluslararası Kültürel Farklılıklar Organizasyonu (ICDO) ile ortak düzenlediği sergi, enstitünün konferans ve sergi salonunda açıldı. Viyana YEE Müdür Vekili Halil İbrahim Doğan, ICDO gibi kültür alanında tanınmış önemli bir kurumla, farklılıkların sanatçıların dokunuşlarıyla anlatıldığı etkinlik düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

15 ülke sanatçılarından ‘Sanat Farklılıkları Konuşuyor’ sergisi

Doğan, “Aralarında Rusya, Filistin, Avusturya gibi 15 ülkeden 15 farklı sanatçının eserlerinin enstitümüzde sergilenmesi, YEE’nin Viyana’nın kültür merkezleri arasında yer edindiğini ve Avusturya toplumu tarafından tanındığını gösteriyor” diye konuştu.
15 ülke sanatçılarından ‘Sanat Farklılıkları Konuşuyor’ sergisi
DAVETLİLERE ENSTİTÜNÜN ÇALIŞMA ALANLARI TANITILDI
Etkinlik vesilesiyle enstitünün çalışma alanlarını da davetlilere anlatma imkanı bulduklarını ifade eden Doğan, Türk dilini ve kültürünü daha geniş kitlelere aktarmak için yeni dönemde çalışmaların artırılacağını sözlerine ekledi. Çok sayıda sanatseverin ilgi gösterdiği sergiye Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım’ın yanı sıra Filipinler’in Viyana Büyükelçisi Maria Cleofe Rayos Natividad ve Dominik Cumhuriyeti’nin Viyana Büyükelçisi Lourdes Victoria Kruse de katıldı.

15 ülke sanatçılarından ‘Sanat Farklılıkları Konuşuyor’ sergisi

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