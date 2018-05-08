104 yaşındaki Avustralyalı ötanazi için İsviçre’ye geldi
Avustralya’nın en yaşlı bilim adamı 104 yaşındaki David Goodall, ötanazi için İsviçre’ye geldi.
DAVID Goodall ötanazi öncesinde İsviçre’nin Basel şehrine geldi. Basel havalimanında gazetecilere ötanazi hakkındaki düşüncülerini açıklayan Goodall, “Buraya geldiğim için memnunum. İnsan 50-60 yaşını geçtikten sonra yaşamak isteyip istemediğine karar vermekte özgür olmalı” dedi.
Ölümcül bir hastalığı olmamasına rağmen Goodall, Avustralya’nın aksine ötanaziye izin veren İsviçre’ye gelmesinin yasa yapıcıların düşüncelerini bir gün değiştireceğini söyledi.
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