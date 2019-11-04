100 binle başlayıp, 330 bine çıkacak
Alman otomobil devi Volkswagen (VW), elektrikli otomobil alanında önemli bir adım attı. Zwickau kentinde Avrupa’nın en büyük elektrikli otomobil fabrikasını kuran VW, üretimine başladığı ‘ID.3’ adlı otomobilden 100 bin adedi 2020’de tamamlayıp satışa çıkaracak.
‘ID.3’ün ‘Golf’ gibi tutulmasını beklediklerini belirten VW Yönetim Burulu Başkanı Herbert Diess, “Üç yılda Avrupa’nın en büyük elektrikli otomobil fabrikasını kurduk. 105 yıl önce otomobilin üretime başlandığı Zwickau’da fabrikanın kurulması bizim için önemli” dedi. Başbakan Angela Merkel ile Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer’in de katıldığı törende konuşan Diess, şunları söyledi: “Buradaki fabrikada sadece elektrikli otomobil üretilecek. Kitlesel üretim yapılacak. ‘Elektrikli otomobil tutulur mu tutulmaz mı?’ sorusu artık geride kaldı. Yeni bir dönemdeyiz. Günümüzün sorusu; ‘Önce kim daha hızlı ve nerede elektrikli otomobili üretecek?’ VW, elektrikli otomobile öncülük yapıyor. Öncelikli hedefimiz yılda 100 bin otomobil üretmek.”
35 BİN SİPARİŞ ALINDI
2021’den itibaren üretim sayısını 330 bine çıkarmayı planlayan VW, ‘ID.3’ için şimdiden 35 bin sipariş aldı. Sipariş edilen otomobillerin ücretinin bir bölümü de peşin ödendi. Zwickau’daki fabrika için 1.2 milyar Euro yatırım yapan VW’nin hedefi, 2028 yılına kadar 22 milyon elektrikli otomobil satmak. Açılacak ek tesislerle birlikte fabrikadaki istihdamın da 8 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor.
‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ’
Fabrikada yaptığı konuşmada sadece çevre dostu otomobil üretiminin yeterli olmayacağını belirten Başbakan Angela Merkel ise üretilecek otomobillerin güvenli ve konforlu olmasının da gerektiğini söyledi. Merkel, 2030 yılına kadar elektrikli otomobiller için ülke genelinde 1 milyon şarj istasyonu açılmasının hedeflendiğini belirtti. Federal hükümetin de bu konuda sorumluluğunu yerine getireceğine değinen Merkel, “Şarj istasyonlarının kurulması için teşvik vereceğiz. Yatırımcıların şarj istasyonlarını bir an önce kurmalarını sağlamak için teşvikleri 2025 yılına kadar sınırlı tutacağız” dedi.
Elektrikli otomobil konusunda sürücülerin en büyük endişesi ise henüz ülkede şarj istasyonlarının yaygın hale gelmemesi ve dolum süresinin vakit alması.
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