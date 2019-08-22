10 yılda açık 2 milyon olacak
Almanya genelinde örgütlenen Caritas, inşaat sendikası IG-BAU ve Alman Konut Birliği gibi dernek, birlik ve kuruluşlar, yıl sonuna kadar sosyal konut statüsünü yitiren konut sayısının bir milyon 130 bini bulacağını, 2030 yılında ise bu sayının yaklaşık 2 milyon olacağını açıkladı.
ÇATI dernekleri ve birlikler tarafından yapılan ortak açıklamada, federal ve eyaletlerdeki hükümetlerin önümüzdeki 10 yıl içinde bu açığın giderilmesi için 6.5 milyar Euro’luk bütçe ayırmaları istendi. Almanya’da devlet desteğiyle yapılan konutlar 30 yıl boyunca satılamıyor ve düşük fiyatlardan kiraya veriliyor. 30 yıl sonra ise sosyal konut özelliğini kaybediyor. Sahipleri tarafından piyasa koşullarına uygun bedellerle kiraya verilebiliyor veya satılabiliyor.
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