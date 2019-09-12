03.00’da başladı: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Almanya’nın Krefeld kentinde üç katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
YEREL saatle sabah 03.00 sularında başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar süren yangın sonucu üç katlı bina kullanılamaz hale geldi. 7 bina sakini itfaiye ekiplerince tahliye edildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği yangında 3 kişi dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye yetkilileri, 20 kişinin yaşadığı binadaki 13 kişinin kendi imkanlarıyla binadan çıktığını bildirdi. Polis ve itfaiye olayla ilgili inceleme başlattı.
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