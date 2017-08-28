Avon’un hedefi 500 bin temsilci

Çalışanlarınızın ne kadarı kadın?

Avon’un global mottosu “Kadınlar için var olan şirket”. Türkiye’de biz bunu “Kadınların kadınlar için çalıştığı şirket” diye çevirmiştik. Kadınları destekleyen, kadınların var olduğu bir organizasyonuz. Çalışanların yüzde 81’i kadın. Müdür ve üzeri pozisyonların yüzde 76’sı kadın. Yönetim ekibinde de yüzde 55’i kadın.



Şirkette yıllık sirkülasyon nedir?

Yüzde 12. Son 1 yıldır karşılaştığımız bir şey yeteneklerin yurtdışına gitmesi. İstifaların yüzde 55’i başka bir ülkeye gidiyorlar kimi zaman eğitim amaçlı, kimi zaman iş amaçlı.



KADINLARA DESTEK OLUYORLAR

Neler yapıyorsunuz bağlılığı sağlamak için?

Kadın çalışanlar fazla olduğu için aile kurmalarına yönelik destek vermek çok önemli. Kendi sağlık sigortamızda normal şirketlerin verdiğinden çok daha yüksek bir doğum teminatı sağlıyoruz. Bebek doğduğu andan itibaren özel sağlık sigortası kapsamına alınıyor. Kadınlar doğum iznine çıkmadan önce ve sonrasında koçluk alıyorlar. Bebek paketimiz, küçük bir maddi desteğimiz var, burada emzirme odamız var. Doğumdan sonra eve bebek hemşiresi yolluyoruz.



Uyku eğitimi seansı yaptık, uyumayan bebekler için. Avon büyük bir aile kurmak için güzel bir yer. Benim de 3 çocuğum var, destekliyoruz büyük aile kurmayı. İnsanların aile hayatında mutlu olmaları performanslarına çok olumlu şekilde yansıyor. Esnek çalışma saatleri ve ayda bir gün de evden çalışma imkanı da var.



Şirkette yeni işe alımlar olacak mı?

Bu yıl önemli kısmı saha rollerine olmak üzere 80 kişi işe alınacak. Aranan kişiler, kadın girişimcilerle (temsilci) yakın çalışacağı için satış ve ekip yönetimi alanında tecrübeli, girişimci ekibi eğitebilecek ve koçluk yapabilecek kişiler aranıyor.



300 BİN TEMSİLCİLERİ VAR

Doğrudan satış ağınızda kaç kişi var?

300 binden fazla temsilcimiz var. Bu 300 bin kişi son 3 aylık periyotta sipariş veren kişiler…



Nasıl bir profil bu? Kim bu kişiler?

Yüzde 94’ü kadın. Bunlar Türkiye’deki kadın profilini tamamen yansıtıyor.



Ev hanımları daha mı fazla çalışan kesime göre?

Türkiye oranı kadar. Türkiye’nin önemli problemlerinden biri kadının iş gücüne dahil olması. Bu OECD sıralamasında Suudi Arabistan’dan bir tık önde geliyor. Avon kadınların gelir elde etmesine fırsat sunuyor. Ağırlıklı ev hanımı gibi tabir edebiliriz ama Avon’da temsilcilik yaparak da kendine kariyer yolu çizen, esnek çalışma saatleriyle doğrudan satışta yer alan kadınlar var.



Ne kadar kazanç elde edilebilir doğrudan satış işinden?

Doğrudan satışın özünde olan şey, siz ne kadar efor sarf ederseniz ne kadar başarılı olursanız o kadar kazanıyorsunuz. Limitlerin olmadığı bir ortam. Hiç okuma yazma bilmeden, doğudan göç etmiş, İstanbul’da zor bir hayatın içine girmiş, Avon’da satış temsilcisi olarak başlamış, sonra satış lideri olup binlerce temsilci yöneten iş kadını moduna girmiş kadınlar görüyorsunuz. Bu insanlar hayatında bir çok şeyi başarmış oluyorlar. Kimisi çocuğunu özel okullarda okuturken kimisi evini, arabasını alıyor. Gerçekten kadınların kendini aştığı, birçok hayalini gerçekleştirdiği fırsatlar sunuyor doğrudan satış. Bir çoğumuzun kazancından daha fazla kazanç elde eden satış temsilcileri var.



Sistem nasıl işliyor?

Bizim kataloğumuz temsilcilerimiz ürünleri satın alırlar, biz onlara bu rakamın daha altında fatura öderiz. Aradaki kalan para onların kazancı olur. Örneğin100 liralık ürün satınca 75 TL fatura edilir aradaki 25 lira onlara kalır.



Sektörde kaç doğrudan satış temsilcisi var?

Türkiye’de kayıtlı 1.5 milyon bağımsız girişimci (temsilci) var.



Temsilci olmak için kriterler var mı?

Tek kriter 18 yaşın üzerinde olmak.



Türkiye’de doğrudan satış sektörü ne kadar gelişmiş?

Bin kişilik nüfusta kaç temsilciye ulaşılıyor diye bakılıyor. 1.5 milyon rakamını alırsak binde 20’lere geliyor ama Avrupa’da bunun 2 -3 katı olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. O sebeple Türkiye’de sektörün büyümesi açısından potansiyelin olduğunu görüyoruz. Zaten bizim kendimize belirlediğimiz bir vizyonumuz da var, şirketin büyümesi yönünde. Bu vizyon dahilinde 2023’te işimizi ikiye katlamayı öngörüyoruz. Temsilci sayısındaki hedefimiz 300 binden 500 bine çıkmak. Avon’un 70 ülkede 6 milyondan fazla temsilcisi var.

YÖNETİCİ PROGRAMI İLE AVON’DA İŞE BAŞLADI

Orkun Gül, 2003’te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun oldu. 8 yıla yakın P&G’de çalıştı, en son satış müdürü idi, öncesinde pazarlama tarafında da çalıştı. 2010 Aralık ayında Avon’a bir yönetici programı ile dahil oldu. Global satış akademisi programında tüm satış rollerini tecrübe etti, önce bölge satış sorumluluğu sonra müdürlüğü, ardından bölge satış grup müdürü, satış direktörü ve son olarak genel müdür oldu.

1.5 MİLYON TEMSİLCİ VAR

Küresel doğrudan satış sektörü cirosu 182 milyar dolar, Türkiye’de ise 1.2 milyar TL seviyesinde. Türkiye’de toplam üye sayısı 1.5 milyon civarında. Bu kişilerin yüzde 80’i kadın.