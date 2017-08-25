ATM dolandırıcıları Moldovalı çıktı

Çağlayan Adliyesi'ndeki ATM'lerde kartların kopyalandığı haberlerinin üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Adliyedeki ATM'ler incelendi ancak kopyalama düzeneği izine rastlanmadı.

Polis, kartları kopyalanan kişilerin ortak özelliğinin kamu personeli olduğuna yönelik bilgiye ulaştı. Bu bilgiden hareketler, kartları kopyalanan kişilerle görüşüldü. Son işlem yaptıkları ATM'ler öğrenildi. Bu ATM'lerdeki kamera görüntüleri incelendi.







Yapılan incelemede, kartların Eminönü bölgesindeki kamu bankalarına ait ATM'lerden kopyalandığı tespit edildi. Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, dolandırıcıların yerli olmadığını, yabancı uyruklu olduklarını belirledi. Moldovalı oldukları belirlenen dolandırıcıların kimlik bilgilerine ulaşıldı. Moldovalılar'ın kopyalama olayını yaptıktan sonra ülkelerine gittikleri belirlendi. Moldovalılar kart kopyalamak için tekrar İstanbul'a geldikleri belirlenince takip başlatıldı.

Aksaray'da bir ev kiralayan Moldovalılar'a Siber Şube ekipleri operasyon düzenledi. Moldovalı Alexandr V., Alexandr D., İvan V. ve Armen M. gözaltına alındı. Aramada 4 bin 135 TL, 602 Dolar, 150 Moldova Leyi ve 100 Ruble ele geçti. Moldovalılar'ın kopyaladıkları kartlardan 1 milyon 242 bin TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi.

Moldovalılar'ın ATM dolandırıcılığı konusunda uzman olan Bulgaristanlılar'dan ATM başında ders aldıkları tespit edildi. Moldovalılar'ın kopyalama düzeneğini yurt dışından getirdikleri, Deep İnsert Skimmer adı verilen cihazın ATM'nin kart giriş haznesinin 6 santimetre içerisine monte edilmesi nedeniyle farkedilmesinin imkansız olduğu anlaşıldı. Moldovalı çetenin İstanbul'da kartları kopyaladıktan sonra Moldova'ya gittikleri, kartlardaki bilgileri ikiz kartlara aktararak tekrar Türkiye'ye döndükleri ve paraları çektikleri saptandı. 4 Moldovalı emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



2 ÇETE DAHA YAKALANDI



Siber ekipleri, bu operasyonun ardından ATM'lerden kart kopyalayarak vurgun yapan iki grubu daha belirledi. Esenyurt ve Avcılar bölgesinde ATM'lerden 152 kart kopyalayarak 124 bin TL çeken Adem Ç. ve Recep B. kopyalama cihazı yerleştirdikleri ATM'nin karşısındaki kafede çay içerken yakalandı. Son operasyonda ise kopyaladıkları 90 karttan 70 Bin Lira para çeken Yasin B. ve Veysi T. gözaltına alındı.