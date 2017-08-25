Atatürk'ün bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Mustafa Kemal Ataürk'ün 1930 yılında Yalova'daki adı sonradan 'Yürüyen Köşk' olarak değiştirilen köşkün taşınırken yapılan çalışmaları Afeti İnan, Fethi Okyar ve Kılıç Ali'yle birlikte izlerken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada olay oldu. Fotoğraf kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.



DALLAR KESİLMESİN DİYE KÖŞKÜ YÜRÜTMÜŞTÜ



Yalova’da, 12 Eylül 1929 yılında yapımı tamamlanan köşkü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1930 yılında ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında görevliler, binayı etkileyen çınar ağacının dallarının kesilmesi gerektiğini söylemeleri üzerine Atatürk, köşkün yürütülmesi talimatını vermişti. Talimat üzerine, İki gün içinde, ana bina raylar üzerinde 5 metre doğuya kaydırılarak çınar ağacından kurtarılmıştı.



Atatürk’ün çevreye verdiği önemin en önemli göstergelerinden biri olan köşk o günden sonra 'Yürüyen Köşk' olarak adlandırıldı. Mustafa Kemal Atatürk, de bu olaydan sonra da pek çok kez geldiği Yalova'da bu köşkte ve çınar ağacının altında dinlendi. Ölümünden sonra sahip olduğu tüm taşınmazlar gibi köşkü de Türk milletine bağışladı.

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