Atatürk heykeline saldırmıştı, tutuklandı!

Dün meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Osman M., Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde bulunan Atatürk heykelinin kaidesindeki ’Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım Bilim ve Akıldır’ yazısına yeşil sprey boya sıkıp çarpı işareti yaptı.

Osman M., özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp polislere teslim edildi. Götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde sorgulaması yapılan

Osman M. bugün adliyeye sevk edildi. Osman M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne gönderildi.