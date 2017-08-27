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    Atatürk heykeline saldırmıştı, tutuklandı!

    Hürriyet Haber
    27 Ağustos 2017 - 18:01Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 18:01

    Eskişehir'de belediye binası önündeki bronz Atatürk heykeli kaidesinin üzerindeki yazıyı sprey boya sıkıp, çarpı işareti yapan Osman M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Dün meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Osman M., Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde bulunan Atatürk heykelinin kaidesindeki ’Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım Bilim ve Akıldır’ yazısına yeşil sprey boya sıkıp çarpı işareti yaptı.

    Osman M., özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp polislere teslim edildi. Götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde sorgulaması yapılan

    Osman M. bugün adliyeye sevk edildi. Osman M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

    Etiketler: Atatürk , heykel , Eskişehir
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