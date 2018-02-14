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    Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı

    AA
    14.02.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda yaptıkları çalışmada Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen kürk yapımında kullanılan çinçila ve astragan derisi ile vücut geliştirme ilacı ele geçirdi.

    stanbul Atatürk Havalimanında, yurda kaçak olarak çinçila ve astragan derisiyle vücut geliştirme ilaçları sokmak isteyen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

    İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Şubat günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Türk yolcu G.G'yi şüphe üzerine takibe aldı.

    Gümrüklü alandan dışarı çıkmak için harekete geçtiği sırada durdurulan G.G'nin valizlerinde yapılan aramada, kürk imalatında kullanılan 977 çinçila ile bir miktar astragan derisi bulundu. Derileri yurda kaçak sokmak isteyen G.G. gözaltına alındı.

    Aynı gün, Uganda’dan tarifeli uçakla İstanbul’a gelen Türk vatandaşı M.K. ile Uganda uyruklu J.K'nin valizlerinde şüphe üzerine arama yapıldı. Valizlerde, yurda kaçak sokulmaya çalışılan 887 paket vücut geliştirme ilacı ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

    M.K. J.K. ve G.G. hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

    Etiketler: çinçila , deri , Atatürk Havalimanı , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele , son dakika
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