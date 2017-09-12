Atatürk Havalimanı'nda büyük şok! Bir anda karşılarında gördüler

Akşam gazetesinden Süleyman Şen'in haberine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü. 20 Ağustos Pazar günü, TK 824 sefer sayılı Airbus 330 tipi Türk Hava Yolları uçağı, İstanbul-Beyrut seferini yapmak üzere havalandı. Pisten kalkış yapan uçağın pilotları kokpit camından baktığında büyük şok yaşadı. Uçağın kalkış güzergahında hemen karşılarında bir polis helikopteri iniş yapıyordu.

İNİŞ İZNİ İSTEMEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı emniyet helikopteri, THY uçağı yükselmeye başladığı sırada aynı anda inişe geçti. Hava trafik kontrolörünün talimatları dışında inişe geçtiği öğrenilen helikopter ile uçak arasında 100 metre mesafe kaldı. Pilotlar soğukkanlı şekilde tırmanışa tam güç devam etti. Çarpışma son anda önlendi.

TCAS SİSTEMİ ÇALIŞMADI

Airbus 330 tipi uçak yükselmeye devam ederken, irtifa belli bir limitin altında olduğu için acil durumda pilotları uyaran ikaz sistemi TCAS (Trafik İkaz ve Çarpışmayı Önleme Sistemi) devreye girmedi. Hava aracının tehlikeli şekilde birbirlerine yaklaşması durumunda TCAS devreye girerek pilotları uyarıyor.

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