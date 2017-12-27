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    Atatürk Havalimanı arazisine AVM mi yapılacak? Bakan açıkladı

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 06:06 | Son Güncelleme:

    Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, yüzde 73’ü tamamlanan 3. havalimanı bittiğinde Atatürk Havalimanı’nın İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirterek “Herhangi bir şekilde imara açılıp AVM ve konut yapılması söz konusu değil” dedi

    Arslan, 3’üncü havalimanı inşaatında yüzde 73 seviyesinin aşıldığını belirterek, “Havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız. Atatürk ve İstanbul yeni havalimanını aynı anda kullanma imkânı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor çünkü. Ancak şunu da belirtelim Atatürk Havalimanı yapılaşmaya açılmayacak. İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenecek. Ayrıca küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak da kullanılmasını planlıyoruz. Çok sayıda terminal var burada, bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara açılıp AVM ve konut yapılması söz konusu değil.” Habertürk

    Etiketler: Ahmet Arslan , Son dakika , HABER , haberler
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