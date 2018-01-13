Atasözlerini tiyatroyla öğretiyorlar

Mehmetçik İlkokulu 2-B sınıfı öğretmeni Döndü Ayas İnce tarafından hazırlanan ‘Atasözleri Dile Geldi’ projesiyle çocukların atasözlerini yaşayarak öğrenmesi, öz güven kazanmaları ve yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Öğretmen İnce tarafından her hafta verilen farklı bir atasözüne senaryo yazıp çocuklarıyla sahneye taşıyan veliler, tiyatro salonunun dekorunu da kendileri hazırlıyor.

Veli ve öğrencilerin yer aldığı 10 kişilik ekiple bir süre önce çalışmalarına başlayan tiyatro ekibi, okulun konferans salonunda ilk oyunlarını sahneye koydu. 10 dakika süren ve ‘Ne ekerseniz onu biçersiniz’ atasözü anlatılan tiyatro oyunuyla hem izleyen hem de oynayan çocukların hafızasına atasözünün anlamı kazınmaya çalışıldı.

Veliler, öğrencilere bir şeyler öğretmeye çalışmanın yanı sıra çocuklarıyla aynı sahneyi paylaşmanın da heyecanını yaşadı.

"ÇALIŞAN DA KÜÇÜK BEBEĞİ OLAN DA VELİMİZ VAR"

İnce, proje kapsamında tiyatro oyununun senaryosunu öğrenci velilerinin yazdığını, çocuklarıyla da sahneye koyduklarını söyledi.

Projenin ‘Kültürüme sahip çıkıyorum, atasözlerini yaşayarak öğreniyorum’ sloganıyla hayata geçirildiğini belirten İnce, "Atasözlerini yaşayarak öğrenmenin akılda daha kalıcı olduğunu düşünerek bu yola çıktık. Velilerimizle bir araya gelip projeyi uygulamaya başladık. Tiyatro grupları kurup, her hafta bir atasözünü sahnelemeye başladık" dedi.

Atasözlerinin gelecek nesillere aktarılmasının eğitimin gereklerinden olduğunu söyleyen İnce, öğrencilerin farkında olmadan atasözlerini öğrenirken kültürlerine de sahip çıktığını belirtti.

Oyunda da rol alan çocukların bu sayede öz güven kazanacaklarını anlatan İnce, "Çalışan da küçük bebeği olan da velimiz var. Tüm zorluklara rağmen çocukları için çabalıyorlar. Her hafta bir atasözünü belirleyip senaryosunu yazıp sahneye koyacağız. Diğer çocuklarımız da izleyecek. Projeyi eğitim öğretim yılının sonuna kadar sürdüreceğiz. Gelecek yıl da devam ettirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Tiyatro grubunun oyuncularından 2 çocuk annesi Dilek Özsoy da çocuğu için hem senarist hem oyuncu olduğunu belirterek, "Önceden çocuklara atasözlerini öğretmekte zorlanıyordum. Diğer velilerle bir araya gelip ilk önce sahneleyeceğimiz atasözünün senaryosunu yazıp, sonra da canlandırıyoruz. Projeyle hem çocuklarımız atasözlerini daha iyi öğrendi hem de arkadaşlık bağları güçlendi" dedi.

PROJENİN DİĞER OKULLARA DA YAYGINLAŞTIRILMASI DÜŞÜNÜLÜYOR

Oyunu izleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, tiyatro grubunu çalışmalarından dolayı kutladı. Projeyi çok beğendiğini belirten Yozgat, diğer okullarda da uygulanması için çalışma yapacağını söyledi.

Atasözlerinin asırların süzgecinden geçerek kamu tarafından kabul görmüş öğüt, nasihat, tavsiye niteliği taşıdığına dikkati çeken Yozgat, "Kullandığımız atasözlerinin birçoğu ya bir hadisin ya da ayetin karşılığına oturur. Bu proje çocuklarımıza çok şey kattığı gibi eğitim camiasına da çok şey kazandıracaktır. Bu uygulamayı daha geniş platformda, diğer okullarımızın da olduğu sahnede sahneleyip, rol model olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.