ATAR'dan siber güvenlik için yeni çözümler

ATAR savunma platformu, ona öğretilen saldırı reflekslerini otomatik olarak işletiyor. Böylece ATAR, bir güvenlik operasyon merkezinde sık tekrarlanan işlemleri bir insan uzmana gerek kalmaksızın işletebiliyor. ATAR savunma platformu toplam alarm işleme yükünün %30-40’lık bölümünü otomatik olarak karşılarken, sağladığı vaka inceleme ve yanıtlama imkanları, operasyon merkezi uzmanlarının yaklaşık 20 kat daha hızlı analiz ve çözümleme yapmasına olanak sağlıyor.

Söz konusu vakaları tek tek incelemek için kurumlarda yeterli sayıda personel bulunmadığını ifade eden ATAR Labs CEO’su Burak Dayıoğlu, “ATAR'ın olay inceleme ve soruşturma arayüzünü bir uçak kokpiti gibi düşünebiliriz. Bir olayı araştırıp soruştururken yapacağımız her şeyi bir dizi düğme ile operatörün önüne koyuyoruz. Birisine basınca 'Burak binada mı?' sorusunun cevabı, bir diğer düğmeye basınca 'Burak'ın bilgisayarında şu an çalışan programların listesi' geliyor. Bu durumda Güvenlik Operasyon Merkezinde (SOC) çalışan operatörün arka tarafta kullanılan tüm programları bilmesine gerek kalmıyor. Yani ATAR arayüzünden 'Burak'ın internet çıkışını engelle' düğmesine basınca engellenme gerçekleşiyor. Ama operatör bu işlemin arka tarafta hangi teknolojide nasıl bir komut dizisi ile gerçekleştirildiğini görmüyor ve bilmiyor.” dedi.



Güvenlik Operasyon Merkezlerini (SOC) daha hızlı, esnek ve akıllı bir yapıya kavuşturmak üzere geliştirilen ATAR’ın başarısını tüm dünyaya yaymayı amaçladıklarını ifade eden Dayıoğlu, “ATAR siber güvenlik platformu siber saldırıların hızına ve hacmine yetişemeyen kurumlara destek oluyor ve SOC'ta çalışan operatörlerin daha az deneyimle de değer sağlamasına imkân veriyor. Toplamda her bir vardiyada 10 uzman ve 5 kıdemli uzman ile çalışan bir SOC, kolaylıkla 8 uzman ve 2 kıdemli uzman ile işler duruma getirilebiliyor.” şeklinde konuştu.