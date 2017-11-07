Atak, Anka ve Hürkuş'ta hedef Asya pazarı

TAI, Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda katılımcı ülke temsilcileri ve tedarik makamlarıyla yoğun bir görüşme trafiği yürütüyor.

TUSAŞ/TAI Genel Müdürü Temel Kotil ve beraberinde şirket yöneticileri, ev sahibi Tayland başta olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde yer alan Malezya, Endonezya, Filipinler ve Vietnam heyetleriyle yaptıkları görüşmelerde birçok ülkeyle iş birliği ve ihracat olanaklarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca Singapur ve Güney Kore heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Şirketin fuardaki standında tanıttığı Atak helikopteri, insansız hava aracı Anka ve temel eğitim uçağı Hürkuş da yoğun ilgi gördü. Şirket yetkilileri, ziyaretçilerin platformlara ilişkin sorularına yanıt verdi.

TAI'nin ürettiği hava platformlarının ihracatına yönelik çabalarda ASEAN ülkeleri önemli bir yer tutuyor.

Tayland'a yönelik Atak helikopterlerine ilişkin teklif çalışması yapıldı. Şirket heyeti önümüzdeki günlerde Tayland'a gelerek bu konudaki çalışmaları sürdürecek.

Malezya ise Anka ile ilgileniyor. TAI, bu konudaki teklifini Malezyalı yetkililere iletirken, yapılacak değerlendirmelerin sonucu bekleniyor.

Endonezya ile de Anka konusunda görüşmeler yapılıyor. TAI, fiyat teklifi niteliğinde bir çalışmayı Endonezyalı yetkililere iletti.

ASEAN ülkeleri dışında Güney Asya ülkesi Bangladeş ise Anka, silahlı ve silahsız Hürkuş, Atak helikopterine ilgi gösteriyor.

Pakistan ile 30 Atak helikopterinin satışı konusundaki görüşmeler ise devam ediyor. Kendisi de pilot olan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, geçen ay İstanbul'da Atak helikopteriyle uçuş yapmıştı. Abbasi, uçuşun ardından, "Bu helikopter, bir pilot olarak söyleyebilirim ki dünyadaki en iyi, en etkin taarruz helikopteri.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri tam 4 yıldır bu helikopteri her türlü koşulda en ince ayrıntısına kadar denedi ve birinci sırada seçerek helikopteri teknik yönden beğendi ve başarılı buldu. Şu anda sözleşme görüşmelerimiz son hızıyla devam ediyor. Her şey olumlu ilerliyor. İnşallah bu helikopteri alıp en kısa sürede Pakistan Silahlı Kuvvetleri envanterine yerleştireceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

KÖRFEZ ÜLKELERİ İÇİN ROTA DUBAİ

TAI, ileriki günlerde Körfez ülkelerine yönelik de önemli bir hamle yapacak. Şirket, bu kapsamda 12-16 Kasım'da Dubai Airshow'a katılacak.

Atak helikopteri, en dikkati çekici havacılık gösterilerinden birine ev sahipliği yapan Dubai'de ilk kez uçuşlu gösteri gerçekleştirecek. Atak'ın, Dubai Airshow'un ilk 3 günü gösteri yapması planlanıyor.

Kuruluş, statik alanda sergileyeceği Anka-S, Hürkuş ve T625 helikopteriyle de Dubai Airshow'a güçlü katılım gösterecek.