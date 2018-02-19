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    Aşiret düğününde gelini altına boğdular

    Ömer ŞULUL/DHA
    19.02.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’da İzol ve Gülel ailelerinin düğününde dolarlar havada uçuştu. Damat Hasan İzol ve gelin Handan Gülel’in başına dolar yağdıran davetliler, düğün sonunda ise geline altın takmak için birbirleriyle yarıştı.

    ŞANLIURFA'da, İzol aşiretinden işadamı Mehmet İzol’un eczacı oğlu Hasan İzol ile Enver Gülel’in eczacı kızı Handan Gülel yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Bir otelde düzenlenen, yaklaşık bin kişinin katıldığı düğünde, gelin ve damadın salona girip dans etmeye başlamasıyla birlikte davetliler dolar saçmaya başladı. Gece boyu genç çiftin ve halay çekenlerin başına atılan 1’er dolarlık banknotlar, görevliler tarafından toplandı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda geline takı takmak için davetliler sıraya girdi.

    Aşiret düğününde gelini altına boğdular
    Aşiret düğününde gelini altına boğdular

    Etiketler: izol , aşiret , DÜĞÜN , Dolar , Altın , takı , son dakika
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