Arkeolog polisler tek tek yakaladı!

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmasında Kapalıçarşı'daki antikacıda kaçak tarihi eser bulunduğu bilgisi alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrasında, dükkana operasyon düzenlendi. Operasyonda işyeri sahibi Y.Ç. gözaltına alındı.



GÖZYAŞI ŞİŞELERİ



Baskın sonrası Kaçakçılık ekipleri arasında yer alan arkeoloji mezunu polisler devreye girdi. İşyerindeki kaçak tarihi eserleri tek tek belirledi. Aramalarda, Roma Dönemi'ne ait 2 bin yıllık 49 gözyaşı ve kozmetik şişesi, haç işlemeli tarihi bazalt kaya, gümüş sikkeler, bir anfora ve içleri sır kaplamalı 2 tabak, brozdan yapılmış takı eşyaları ele geçirildi.



NADİDE PARÇALAR



Ele geçirilen ürünler arasında 2 bin 700 yıllık Fenike Dönemi'ne ait 2 gözyaşı şişesi ile Selçuklu dönemine ait bir seramik sürahi dikkat çekti. Fenike usulü pişmiş topraktan yapılan gözyaşı şişelerine Türkiye'de çok nadir rastlandığı belirtildi. Ele geçirilen, minyatür işlemeli sürahinin de nadide parçalar arasında olduğu bildirildi. Operasyonda ele geçirilen ürünler, incelemek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gönderildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

