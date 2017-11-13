Arakan vahşetini anlattılar

25 Ağustos’ta ayrılıkçı bir silahlı grubun Myanmar’a ait bir ordu karakoluna saldırıp 12 kişiyi öldürmesinin ardından Arakanlı Müslümanların yaşadığı dram bitmek bilmiyor. 615 bin Arakanlı Müslüman, evini, yurdunu geride bırakıp Bangladeş’e sığınmak zorunda kaldı. Bangladeş’te hayatta kalma mücadelesi veren Arakanlı mülteciler, tanık oldukları dehşeti anlatıyor.

Bangladeş ve İngiliz vatandaşı olan Shafur Rahman, 2 Eylül’de Bangladeş-Myanmar sınırından kaçan mültecilerle yaptığı konuşmalarda vahşetin merkezlerinden birinin Tula Toli köyü olduğunu tespit etmiş. CNN kanalı da Shafur Rahman’ın derlediği tanıklıkları kapsayan özel bir haber yayınladı.

m Tula Toli sakinleri, 30 Ağustos sabahı saat 08.00 sularında köye helikopterlerin indiğini anlatıyor. Onlara köyde yaşayan Rakhine Budistleri ve diğer köylerden gelen azınlık mensupları dahil olmuş. Muhammed Nasir, “Bize nehir kenarında toplanmamızı söylediler. İnsanlar toplanmaya başladığında onlara ateş açmaya başladılar, aynı anda evler yanmaya başladı” diye anlatıyor. Rehana Begum isimli başka bir köy sakini, “Bizi nehir kenarında tutuyor, bize bir şey olmayacağını söylüyorlardı. Saat 08.00’de helikopter geldi ve köyü işgal ettiler. Kaçmayı başarabilen kaçtı” diyor.

Mümtaz

Mümtaz da Tula Toli’den. “İnsanları öldürüp üst üste yığdılar. Tıpkı bambu yığar gibi. Birinin boynu, diğerinin başı, ötekinin bacağı. Ben çıkmayı başardım. Ama nasıl yaptığımı hatırlamıyorum” diye anlatıyor. Ancak yaşadıkları bu kadarla sınırlı kalmamış. Askerler onu bir eve sürükleyip tecavüz etmiş, sonra da evi kundaklamış. 7 yaşındaki kızı ve annesi sayesinde kurtulduğunu aktarıyor.

Hasina isimli bir genç kadın ise asker ve işbirlikçilerinin henüz hayatta olan Sohaifa isimli bir yaşındaki kızını ateşe atıp yaktıklarını anlatıyor. Gözü yaşlı kadın, “Onu kollarımdan koparıp aldılar. Yanmakta olan bir kıyafet yığınının üzerine attılar. İnsanların eşyalarını yakmaya başlamışlardı” diyor. Eşi Şahidul o sırada köy dışında bir işte çalışıyormuş. Myanmar’dan kaçmayı başaran çift, şimdi Bangladeş’te bir araya gelmiş. Tek çocuklarını katliamda kaybetmenin acısını birlikte yaşıyorlar.

Halime

MÜLTECİ KADINLAR SEKS KÖLESİ YAPILIYOR

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar’dan kaçarak Bangladeş’e sığınan yarım milyon Arakanlı Müslümanın “cinsel istismar ve sömürü düzeniyle” karşı karşıya olduğunu belirtiyor. 21 yaşındaki Arakanlı Müslüman Halime, Bangladeş’e geldikten sonra nasıl seks kölesi yapıldığını BBC’ye anlattı: “Bizi kampa yerleştirdiler. Bangladeşli bir adam bize biraz yemek verdi. Eşini kaybettiğini, iki çocuğu olduğunu söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini de söyledi.” Üç ay önce Myanmar’dan kaçan Halime, ona inandığını ve Cox’s Bazar’daki evine gittiğini anlatıyor. “Eve girdiğimde benim gibi 7 ya da 8 genç kadın gördüm. Dehşete düşmüştüm. O evde birçok erkekle ilişkiye girmeye zorlandım” diyor.

ARAKAN PROTESTOSU

İRLANDALI müzisyen ve yoksullukla mücadele aktivisti Bob Geldof, “Dublin Özgürlük Nişanı”nı iade etti. Geldof, kararına, aynı ödülün Myanmar lideri Aung San Suu Kyi de verilmiş olduğuna işaret etti. Bob Geldof, Dublinli olmaktan onur duyduğunu, ancak Aung San’a da verilmiş olduğu sürece bu nişana sahip olmak istemediğini kaydetti. Bob Geldof, “Burma’da Rohingya (Arakan) halkına kitlesel etnik temizlik uygulayan herhangi bir bireyle birlikte anılmak istemiyorum” dedi.

MYANMARLI KOMUTAN GÖREVDEN ALINDI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın yarın yapacağı ziyaret öncesinde Myanmar’da 600 binden fazla Arakanlının göç etmeye zorlandığı Rohingya eyaletinden sorumlu komutan görevden alındı. Tümgeneral Maung Maung Soe’nun Batı Komutanlığı’ndan açığa alındığı bildirildi. Görevden almanın Tillerson’ın ziyareti öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Tillerson’ın etnik temizliğe sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilen Nobel Barış ödüllü Myanmar lideri Aung San Suu Kyi’ye sert mesaj vermesi bekleniyor.